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ABD, BM etkinliklerinde Ukrayna Savaşı'nın gıda güvenliğine etkisini ele alacak

04.05.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, BM etkinliklerinde Ukrayna Savaşı'nın gıda güvenliğine etkisini ele alacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bu ay iki BM etkinliğinde Ukrayna'daki savaşın ve diğer çatışmaların, gıda güvensizliğine etkilerinin görüşüleceğini bildirdi.

Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ay sonuna doğru BM'de iki etkinlik düzenleneceği bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 18 Mayıs'ta farklı bölgelerden bağışçı ülkeler ile halkına yeterli gıda sağlamakta artan zorluktan en çok etkilenen ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı bir toplantıya başkanlık edeceğini söyleyen Thomas Greenfield, burada gıda güvencesizliği ve gelecekteki insani ihtiyaçların görüşüleceğini belirtti.

Thomas Greenfield, Blinken'ın 19 Mayıs'ta da BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin bir araya geleceği bir toplantıya başkanlık yapacağını dile getirdi.

Bu toplantıda ise artan gıda güvensizliğinin özellikle hassas bölgelerde yeni çatışmalara ve istikrarsızlığa yol açmadığından emin olunması adına atılması gereken adımların ele alınacağını kaydeden Thomas Greenfield, Ukrayna'nın, Rusya ile savaşın başladığı 24 Şubat'a kadar gelişen dünyanın tarım merkezi mahiyetinde olduğunu söyledi.

Thomas Greenfield, savaşın ardından Ukrayna'nın hayati öneme sahip limanlarının engellendiğini, sivil yapılar ile tahıl ambarlarının yerle bir edildiğini ve Afrika ile Ortadoğu'daki açlık durumunun çok daha kötüye gittiğine dikkati çekti.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) internet sitesinde 19 Nisan'da "Ukrayna Savaşından Ötürü Öngörülen Şiddetli Gıda Güvensizliği" başlıklı bir rapor yayımlanmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşının, kıtlık ve açlığın yaygın olduğu ülkelerdeki insani duruma olası etkileri incelenen raporda, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı gıda krizi nedeniyle dünyada 47 milyon kişinin şiddetli açlık çekebileceği uyarısında bulunulmuştu.

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