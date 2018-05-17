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ABD'de futbol takımı rekor fiyata satıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

Amerikan futbolu takımlarından Carolina Panthers'ın satışının ligde rekor kırdığı bildirildi.

ABD'de futbol takımı rekor fiyata satıldı

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Carolina Panthers'ın yaklaşık 2,3 milyar dolara satılarak, lig tarihinde satış rekoru kırdığı bildirildi.

Carolina Panthers'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, takımın kurucusu ve sahibi Jerry Richardson'ın Panthers'ı, ABD'li milyarder iş adamı David Tepper'a satmak amacıyla nihai anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

NFL'in onayının ardından anlaşmanın temmuz ayında sonlanmasının beklendiğinin kaydedildiği açıklamada, satışın detaylarıyla ilgili diğer bilgilere ise yer verilmedi. ABD basınında ise Carolina Panthers'ın 2 milyar 275 milyon dolara satılarak NFL'de satış rekoru kırdığı bilgisi yer aldı. NFL'de en son Buffalo Bills takımı 2014'te 1,4 milyar dolara el değiştirmişti.

Öte yandan, geçen sene Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets 2,2 milyar dolara, Brooklyn Nets'in yüzde 49 hissesi ise 2,3 milyar dolara satılmıştı. Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi"nde 130'uncu sırada yer alan iş adamı Tepper'ın serveti 11 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. David Tepper'ın ayrıca, NFL takımlarından Pittsburgh Steelers'ta da hisseleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Carolina Panthers Amerikan Futbolu Ligi (NFL) David Tepper

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