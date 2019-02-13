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ABD'de tepki çeken olay! Doktor refakatçiyi tekme-tokat dövdü

sesamos sesamos
HABER  | 13.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde doktor refakatçiye şiddet uyguladı. Anbean kaydedilen görüntülerde doktorun refakatçiyi uzun süre yumrukladığı ve dövdüğü görülüyor.

Amerika'nın Florida eyaletinde, son evre kanser arkadaşına refakatçilik yapan kişiyi doktor dakikalarca darp etti.

Refakatçi tedavi yöntemlerinden endişe duyduğunu dile getirince doktor sinirlendi. "Amirinizle görüşmek istiyorum" deyince doktor şiddete başvurdu. Hastane görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Olayın arkasından soruşturma başlatıldı.

İzin alıp bir süre işe gelmeye doktor, Broward eyalet başsavcılığının kendisini suçsuz bulması üzerine yeniden iş başı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
abd Florida doktor refakatçi şiddet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Savcı suçsuz bulmuş.Bu olayi gözüm bir yerden ısırıyor ama...
Doktor fenalaşan refakatçıya masaj yapıyor. Tabi biraz sert bir masaj...
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