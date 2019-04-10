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ABD’de yük treni raydan çıktı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

ABD’de kereste taşıyan bir yük treni raydan çıktı. Yük treninin 3 vagonunun devrilmesi ile gerçekleşen kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yerel medya, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Dickson şehrinde dün meydana gelen kazada kereste taşıyan bir yük treninin raydan çıktığını ve 3 vagonunun devrildiğini duyurdu. Yük treninin Scranton’dan Carbondale’e hareket ettiği belirtildi.

Trenin raydan çıkma nedeninin henüz belirlenemediği ve yaşanan kazada kimsenin zarar görmediği belirtildi. Çevredeki trafiğin aksadığı belirtilirken; kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd yük treni kaza

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