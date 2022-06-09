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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Filipinler’de devlet başkanı seçilen Marcos’la görüştü

09.06.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Filipinler’de devlet başkanı seçilen Marcos’la görüştü

BANGOK (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Filipinler’de devlet başkanı seçilen Ferdinand Romualdez Marcos’la görüştü.

Sherman, Twitter'dan yaptığı paylaşımla görüşmeyi duyurdu.

ABD'li bakan yardımcısı Sherman, Marcos’la ABD-Filipinler ittifakı, ekonomik ilişkiler, insan hakları ve özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesinin korunmasına ilişkin bir dizi konuyu ele aldıklarını söyledi.

Sherman'ın ziyareti ayrıca ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin'in artan etkisinin önünü alma girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferinin ardından Marcos'u tebrik eden ilk liderlerden olması ve Sherman'ın ziyareti Washington yönetiminin Marcos'la yakın temas halinde olacağı yorumlarına neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise ziyaretlerin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine bağlılığını vurguladığını kaydetmişti.

Sherman, Filipinler ziyaretinden önce Güney Kore ve Japonyalı mevkidaşlarıyla da bir araya gelmişti.

Marcos, devlet başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 58,92 oy alarak ipi göğüslemişti.

- Çin'in Pasifik çıkartması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 26 Mayıs'ta Solomon Adaları'ndan başladığı Pasifik ada ülkeleri gezisinde, sırasıyla Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'u ziyaret etmişti. Ayrıca Vang, Mikronezya, Cook Adaları ve Niue liderleriyle çevrim içi görüşmüştü.

Pasifik ada ülkeleri Çin'in önerisiyle "Ortak Kalkınma Vizyonu" adı verilen kapsamlı iş birliği ve beş yıllık eylem planına imza atmıştı. Yoksullukla mücadele, afet önleme, iklim değişikliği ve tarım alanında iş birliği konusunda mutabakata vardığı planda "güvenlik" iş birliğine değinilmemesi, Pekin'in bölgedeki stratejik hedefleri açısından "umduğunu bulamadığı" yorumlarına yol açmıştı. Toplantı öncesinde Çin'in Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik anlaşmasına benzer bir iş birliği çerçevesini diğer Pasifik ada ülkelerine çok taraflı olarak genişletmek istediği ileri sürülmüştü.

Ziyaretlerin, ABD'nin İngiltere ve Avustralya ile AUKUS ve Japonya, Hindistan ve Avustralya ile Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) gibi ittifak girişimleri ile Çin'in Pasifik'teki ekonomik etkisini dengelemek amacıyla ortaya attığı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) önerisine karşı, Pekin yönetiminin bölgede zemin kazanma arayışının parçası olduğu yorumları yapılmıştı.

Mikronezya Devlet Başkanı David Panuelo, Çin'in önerilerinin Pasifik ada ülkelerinin egemenliğini riske atacağını, yeni bir Soğuk Savaş ve hatta dünya savaşına yol açacağına ilişkin endişelerini dile getirmişti.

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