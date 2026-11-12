ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle Katar'da yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan çekildi

ABD merkezli spor yayıncısı ESPN'in haberine göre federasyon, oyunculara gönderdiği mektupta, turnuva öncesi hazırlık kampının ve organizasyona katılımın iptal edildiğini bildirdi.

Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının Katar'a yönelik üçüncü seviye seyahat uyarısına ve büyükelçilik personeli ile ailelerini ilgilendiren talimatlara atıfta bulunuldu.

Federasyon da "Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin esenliği her zaman en önemli önceliğimiz olacaktır." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Ekim'de yayımladığı üçüncü seviye seyahat uyarısında, vatandaşlarına "Katar'a seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Katar'da 48 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 19 Kasım'da başlayacak ve 13 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

ABD 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın grup aşamasındaki ilk maçını 21 Kasım'da Karadağ'a karşı oynaması, ardından Şili ve Cezayir ile karşılaşması planlanıyordu.

FIFA, çekilme kararına ilişkin henüz açıklama yapmadı.