SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Devre arası tekrar geliyorlar! Dünya devi Osimhen'i istiyor: İşte teklif detayları

Victor Osimhen için Avrupa’dan yeniden dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan devi, Nijeryalı yıldızı listenin üst sıralarına alırken geçmişte yarım kalan bir transfer girişimi de yeniden konuşulmaya başlandı. Galatasaray cephesindeki gelişmeler ise bu ihtimali daha da ilginç hale getiriyor.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Devre arası tekrar geliyorlar! Dünya devi Osimhen'i istiyor: İşte teklif detayları
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının gündemine girmeye devam ediyor. Nijeryalı futbolcunun ocak ayında Juventus’un transfer listesinde yer aldığı öne sürülürken, İtalyan ekibinin sarı-kırmızılı kulübe sunabileceği teklifin detayları da ortaya çıktı.

JUVENTUS İÇİN EN UYGUNU

Devre arası tekrar geliyorlar! Dünya devi Osimhen i istiyor: İşte teklif detayları 1

Juventus yönetimiyle yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen İtalyan spor danışmanı ve avukat Nicola Penta, TMW Radio’ya yaptığı açıklamada Victor Osimhen’i Torino ekibinin santrfor bölgesi için en doğru tercih olarak değerlendirdi.

Penta’nın açıklamaları, Juventus’un ara transfer döneminde Nijeryalı golcü için harekete geçebileceği iddialarını güçlendirdi.

DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI

Devre arası tekrar geliyorlar! Dünya devi Osimhen i istiyor: İşte teklif detayları 2

Osimhen’in geçmişte Juventus’a transfer olmaya oldukça yaklaştığını belirten Penta, ancak bilinmeyen bir gelişmenin bu hamlenin gerçekleşmesini engellediğini ifade etti.

İtalyan danışman, Juventus’un Galatasaray’ın kapısını çalması durumunda 30-40 milyon Euro peşinat içeren bir teklif hazırlayabileceğini dile getirdi. Söz konusu planda bonservisin geri kalan bölümünün taksitler halinde ödenmesinin düşünüldüğü aktarıldı.

'GERÇEKLEŞMESİ ZOR'

Devre arası tekrar geliyorlar! Dünya devi Osimhen i istiyor: İşte teklif detayları 3

Juventus’un ilgisine rağmen transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığı belirtiliyor. Osimhen’in geçirdiği ameliyat ve sahalara dönüş sürecinin belirsizliği, İtalyan kulübünün transfer konusunda daha temkinli hareket etmesine neden olabilir.

Galatasaray cephesinde ise Nijeryalı yıldızın takımda tutulması öncelikli seçenek olarak öne çıkıyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen’in sezon ortasında gönderilmesine sarı-kırmızılı yönetimin kolay kolay onay vermesi beklenmiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Katar'da yapılacak U17 Dünya Kupası'ndan çekildiABD Katar'da yapılacak U17 Dünya Kupası'ndan çekildi
ManU'da Michael Carrick'in görevine son verildi!ManU'da Michael Carrick'in görevine son verildi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

Rusya'dan Ermenistan kararı!

Rusya'dan Ermenistan kararı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.