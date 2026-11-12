Devre arası tekrar geliyorlar! Dünya devi Osimhen'i istiyor: İşte teklif detayları

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının gündemine girmeye devam ediyor. Nijeryalı futbolcunun ocak ayında Juventus’un transfer listesinde yer aldığı öne sürülürken, İtalyan ekibinin sarı-kırmızılı kulübe sunabileceği teklifin detayları da ortaya çıktı.

JUVENTUS İÇİN EN UYGUNU

Juventus yönetimiyle yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen İtalyan spor danışmanı ve avukat Nicola Penta, TMW Radio’ya yaptığı açıklamada Victor Osimhen’i Torino ekibinin santrfor bölgesi için en doğru tercih olarak değerlendirdi.

Penta’nın açıklamaları, Juventus’un ara transfer döneminde Nijeryalı golcü için harekete geçebileceği iddialarını güçlendirdi.

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Osimhen’in geçmişte Juventus’a transfer olmaya oldukça yaklaştığını belirten Penta, ancak bilinmeyen bir gelişmenin bu hamlenin gerçekleşmesini engellediğini ifade etti.

İtalyan danışman, Juventus’un Galatasaray’ın kapısını çalması durumunda 30-40 milyon Euro peşinat içeren bir teklif hazırlayabileceğini dile getirdi. Söz konusu planda bonservisin geri kalan bölümünün taksitler halinde ödenmesinin düşünüldüğü aktarıldı.

'GERÇEKLEŞMESİ ZOR'

Juventus’un ilgisine rağmen transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığı belirtiliyor. Osimhen’in geçirdiği ameliyat ve sahalara dönüş sürecinin belirsizliği, İtalyan kulübünün transfer konusunda daha temkinli hareket etmesine neden olabilir.

Galatasaray cephesinde ise Nijeryalı yıldızın takımda tutulması öncelikli seçenek olarak öne çıkıyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen’in sezon ortasında gönderilmesine sarı-kırmızılı yönetimin kolay kolay onay vermesi beklenmiyor.