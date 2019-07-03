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ABD, Kadınlar Dünya Kupası'nda finalde

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.07.2019 07:25 | Son Güncelleme

2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, yarı final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

ABD, Kadınlar Dünya Kupası'nda finalde

Bu yıl Fransa'da 8.'si düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İngiltere, Park Olympique Lyonnais'da karşı karşıya geldi. Müsabakanın 10. dakikasında ABD, Christen Press'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Ancak İngiltere adına 19. dakikada Ellen White sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 31. dakikada ise Alex Morgan'ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaptı. İngiltere'de 84. dakikada Steph Houghton penaltıdan yararlanamazken, 86. dakikada ise Millie Bright kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABD, finale yükselen ilk takım oldu. Amerikalıların finaldeki rakibi yarın oynanacak Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
2019 Kadınlar Dünya Kupası ABD İngiltere

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Alex Morgan
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