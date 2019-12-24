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  4. ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı

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ABD'li rap şarkıcısı 'Blueface' bir caddede aracının üzerine çıkarak yanında getirdiği poşetlerdeki parayı çevredeki insanlara saçtı.

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ tartışma yaratan bir olaya imza attı. 'Blueface' olarak bilinen rap şarkıcısı Johnathan Michael Porter, Los Angeles şehrinde bulunan Skid Rov bölgesinde, lüks cipinin üzerine çıkarak çevresinde toplanan insanlara para saçtı.

Şarkıcı, yanında getirdiği poşetlerdeki paraları saçmaya başladığı anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı.

Görüntülerde, çevredekilerin aracın etrafına toplandığı ve şarkıcının saçtığı paraları yakalamaya çalıştıkları görüldü. Bazı kişilerin de aracın üzerinde kalan paraları almak için araca tırmandığı görüldü.

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Şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı bu görüntüler takipçileri arasında da tartışmalara neden oldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü şarkıcının para saçmasını 'aşağılayıcı' olarak yorumlarken, bir bölümü de bunu 'cömertlik' olarak nitelendirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Blueface Blueface PARA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gel türkiyede yap bu hareketi senı varya aracının ustunden ınmeye fırsatın kalmadan aracla beraber kaldırır gotururler ölürüm TÜRKİYEM OY OY OY OY OY
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