SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. ABD'li sporcu Kathleen Ledecky art arda 3. kez olimpiyat şampiyonu

ABD'li sporcu Kathleen Ledecky art arda 3. kez olimpiyat şampiyonu

31.07.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li Kathleen Ledecky Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanmasının ardından Tokyo 2020'de de altın madalya kazanarak 3 kez art arda olimpiyat şampiyonu oldu.

ABD'li sporcu Kathleen Ledecky art arda 3. kez olimpiyat şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede kadınlar 800 metre serbestte ABD'li Kathleen Ledecky altın madalya kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Ledecky 8.12.57'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Avustralyalı Ariarne Titmus 8.13.83'lük derecesiyle gümüş ve İtalyan Simona Quadarella 8.18.35 ile bronz madalya elde etti.

Yarışı kazanan Ledecky, Tokyo 2020'deki 4. madalya sevincini yaşadı. 1500 metre serbestte altın madalya kazanan ABD'li sporcu, 800 metre serbestte de aynı başarıyı gösterdi. Ledecky ayrıca 400 metre serbestte ve 4x200 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazandı.

Ledecky ayrıca, Londra 2012 ve Rio 2016'da da 800 metrede altın madalyanın sahibi olmuştu.

200 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya alan 20 yaşındaki Titmus da 4. madalya sevinci yaşayan sporcu oldu. 800 metre serbestte Ledecky'nin gerisinde kalan Titmus, 400 metre serbestte altın, 4x200 metre bayrak yarışında ise bronz madalya sevinci yaşadı.

Titmus 800 metre serbest yarışında ayrıca okyanusya rekorunun yeni sahibi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
Tokyo'da bir dünya rekoru daha kırıldıTokyo'da bir dünya rekoru daha kırıldı
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Tarihte bir ilk! Rakip mi oluyorlar?

Tarihte bir ilk! Rakip mi oluyorlar?

Galatasaray'da şok devam ediyor!

Galatasaray'da şok devam ediyor!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

Görüşmeler başladı! İşte Diagne'nin yeni adresi

Görüşmeler başladı! İşte Diagne'nin yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.