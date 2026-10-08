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Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor 1

Isınmanın ardından pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise Samsunspor maçının taktik hazırlıkları üzerinde durdu. Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmada uygulanması planlanan oyun organizasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor 2

Trabzonspor, Samsunspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 10.30’da yapacak.

Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor 3

Bordo-mavililer, bu çalışmanın ardından maç için hazırlıklarını tamamlayarak Karayolu ile Samsun’a hareket ederek karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Samsunspor
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