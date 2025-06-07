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ABD-Türkiye maçında çok ilginç an! Karşılaşma başlayalı henüz saniyeler olmuştu...

Önümüzdeki Eylül ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta ABD’ye konuk oldu. Mücadelenin ilk saniyelerinde sürpriz bir atakla milli takımımız karşısında 1-0 öne geçen ABD, maça adeta 1-0 önde başladı.

ABD-Türkiye maçında çok ilginç an! Karşılaşma başlayalı henüz saniyeler olmuştu...
Emre Şen

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda ABD ile kozlarını paylaştı. Eylül ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlık kapsamında yapılan maçta ABD sürpriz bir şekilde maçın ilk saniyelerinde 1-0 öne geçti.

KİMSE BEKLEMEDİĞİ ANDA GOL OLDU

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Henüz maçın başlayalı saniyeler olmuşken, ABD'de McGlynn, sağ kanattan topu aldı. Düzeltti ve sal ayağıyla Berke'nin sağından köşeye doğru topu ağlara gönderdi.

MONTELLA ÇILGINA DÖNDÜ

Milli Takımımızın kötü başlangıcına bir hayli kızan Montella, oyuncularına saha kenarından sert uyarılarda bulundu.

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CANLI ANLATIM | ABD-TürkiyeCANLI ANLATIM | ABD-Türkiye
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