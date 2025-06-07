ABD-Türkiye maçında çok ilginç an! Karşılaşma başlayalı henüz saniyeler olmuştu...

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda ABD ile kozlarını paylaştı. Eylül ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlık kapsamında yapılan maçta ABD sürpriz bir şekilde maçın ilk saniyelerinde 1-0 öne geçti.
Henüz maçın başlayalı saniyeler olmuşken, ABD'de McGlynn, sağ kanattan topu aldı. Düzeltti ve sal ayağıyla Berke'nin sağından köşeye doğru topu ağlara gönderdi.
Milli Takımımızın kötü başlangıcına bir hayli kızan Montella, oyuncularına saha kenarından sert uyarılarda bulundu.
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