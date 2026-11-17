UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk 6 maçını kaybetmiş olan A Milli Futbol Takımı, grubu 0 puan ve -11 averajla son sırada tamamladı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği A Ligi'nde kalabilmek veya play-out oynama hakkı kazanabilmek için rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyen millilerin ihtimalleri, Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasıyla netleşti.

YUNANİSTAN TEK GOLLE KAZANDI, 5 FARKLI SENARYO GERÇEKLEŞMEDİ

Yunanistan'ın Volos kentindeki Panthessaliko Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ev sahibi ekip, 69. dakikada Giorgos Masouras'ın attığı golle Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.

A Milli Takımımızın genel averaj ve sıralama dezavantajını aşarak play-out şansını sürdürebilmesi için Sırbistan'ın deplasmanda en az 4 veya 5 farklı mağlup olması gerekiyordu. Ancak Yunanistan'ın sahadan tek farklı galibiyetle ayrılması, Sırbistan'ın -8 averajla grubu tamamlamasını sağladı. (-11) averaja sahip olan millilerimiz, Çekya ile birlikte A Ligi'nden doğrudan B Ligi'ne düşen takımlar arasında yer aldı.