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ABD’ye girişine izin verilmedi! Somalili hakem İstanbul’a gönderildi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD’ye girişine izin verilmedi. Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından Miami Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a gönderildi.

ABD’ye girişine izin verilmedi! Somalili hakem İstanbul’a gönderildi

Somali medyasında yer alan haberlere göre 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Artan'ın ABD'ye girişi engellendi.

ABD'YE ALINMADI

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi ve İstanbul'a geri gönderildi.

ABD’ye girişine izin verilmedi! Somalili hakem İstanbul’a gönderildi 1

AFRİKA'DA 'EN İYİ HAKEM' SEÇİLMİŞTİ

Olayla ilgili olarak FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev almak üzere seçilen ilk Somalili hakem olarak da tarihe geçen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılının “Afrika’nın en iyi hakemi” seçilmişti.

Somali, ABD’nin seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkeler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakem ABD Amerika Birleşik Devletleri
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