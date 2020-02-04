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Abdi İbrahim'den "CEO Water Mandate"ye imza

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül: - "Tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, şirketlerin büyük bir sorumluluğu haline geldi. Gelecek nesiller için en kıymetli miraslardan biri olan suya sahip çıkmak hepimizin görevi. Abdi İbrahim olarak bu sorumluluk bilinciyle, bütünsel bir strateji izliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate'nin imzacıları arasında yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten Abdi İbrahim, su verimliliği çalışmalarıyla CEO Water Mandate destekçileri arasına girerek Türk ilaç sektöründe bu başarıyı elde eden ilk şirket oldu.

Abdi İbrahim, CEO Water Mandate destekçileri arasına katılarak sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarını küresel ölçekte destekliyor. Şirket, su kullanım değerlerini Water Mandate inisiyatifinin uygun gördüğü kriterlere göre hazırlayacak, yıllık olarak raporlayacak ve dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak sürdürülen su koruma politikalarına, şirket taahhütleriyle destek verecek.

- "Bütünsel bir strateji izliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamanın şirketlerin büyük bir sorumluluğu haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek nesiller için en kıymetli miraslardan biri olan suya sahip çıkmak hepimizin görevi. Abdi İbrahim olarak bu sorumluluk bilinciyle, bütünsel bir strateji izliyoruz. Sürdürülebilirlik raporumuzun ana performans kriterleri arasında yer alan etkin geri kazanım yöntemleriyle su tüketiminin azaltılması konusu bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 2012-2016'da 46 bin 524 metreküp olarak sağlanan su tasarrufu, 2017'de belirli ürünlerde kampanya sayılarının artırılması ve mikrobiyolojik testlerin 7 su noktasında azaltılmasıyla 47 bin metreküp, 2018 yılında ise belirli ürünlerde yıllık üretim sayısının azaltılmasıyla bin 50 metreküp artarak toplam 47 bin 621 metreküpe ulaştı.

Su verimliliği konusundaki farkındalığımız çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate'nin imzacıları arasında yer alan ilk Türk ilaç şirketi olmaktan gururluyuz. Bu adımla birlikte küresel anlamda su koruma politikalarını da destekler hale geleceğiz. Bu girişimin su yönetimi konusunda bize önemli destek sağlayacağına inanıyoruz. Umarız sektörümüze de örnek olur."

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