Abdi İbrahim'den "CEO Water Mandate"ye imza

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate'nin imzacıları arasında yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten Abdi İbrahim, su verimliliği çalışmalarıyla CEO Water Mandate destekçileri arasına girerek Türk ilaç sektöründe bu başarıyı elde eden ilk şirket oldu.

Abdi İbrahim, CEO Water Mandate destekçileri arasına katılarak sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarını küresel ölçekte destekliyor. Şirket, su kullanım değerlerini Water Mandate inisiyatifinin uygun gördüğü kriterlere göre hazırlayacak, yıllık olarak raporlayacak ve dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak sürdürülen su koruma politikalarına, şirket taahhütleriyle destek verecek.

- "Bütünsel bir strateji izliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamanın şirketlerin büyük bir sorumluluğu haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti: