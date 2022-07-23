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ABD'li basketbolcu Tyrique Jones, Türk Telekom'da

23.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li basketbolcu Tyrique Jones, Türk Telekom'da

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, ABD'li Tyrique Jones'u kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Victoria Libertas Pesaro forması giyen Tyrique Jones'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin." ifadelerine yer verildi.

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