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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ve ailesi Edirne'nin tarihi alanlarını gezdi

EDİRNE HABERLERİ  | 02.08.2020 13:30 | Son Güncelleme

Büyükelçi David Satterfield, Selimiye Camisi'ne hayranlığını dile getirdi

EDİRNE (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ailesi, Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

Büyükelçi Satterfield, eşi Elizabeth Fritschle ve kızları Mary Parker, gezilerine Selimiye Camisi ile başladı.

Büyükelçi Satterfield, cami hakkında kendilerine eşlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'e sık sık soru sordu, bilgi aldı.

Müezzin mahfilini, mermere dantel gibi işlenmiş minberi uzun süre inceleyen Büyükelçi Satterfield hünkar mahfiline de çıktı.

Yere oturarak sık sık camiyi fotoğraflayan ve Selimiye'yi "muhteşem" olarak niteleyen Satterfield, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Edirne Büyük Sinagogu ve Sağlık Müzesi'ni de ziyaret etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Büyükelçi Satterfield'e saray tatlıları, eşi Elizabeth Fritschle'a da aynalı süpürge armağan etti.

Ziyaretlerde Büyükelçi Satterfiel'e, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell de eşlik etti.

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