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Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası’nda 1 maçı yönetti.

Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.
Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası’nda 1 maçı yönetti. Abdülkadir Bitigen, Süper Ligde 6 maçta VAR Hakemi olarak görev yaparken, TFF Süper Kupa final maçında 1 ve kupada ise 3 maçta VAR olarak görev yaptı.
Hakemlik hayatında sadece 1 kez derbi maçı yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada başarılı bir performans ortaya koyarak Merkez Hakem Kurulu (MHK)’nun güvendiği isimlerden birisi haline geldi.
Abdulkadir Bitigen’in yönettiği maçlar:
HAKEM
Denizlispor 2-0 Galatasaray
Ç.Rizespor 0-0 Göztepe
Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü
Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği
Galatasaray 2-0 Ç.Rizespor
Trabzonspor 1-0 Alanyaspor
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Kasımpaşa 3-4 Gaziantep
Galatasaray 5-0 Antalyaspor
Sivasspor 1-1 Ç.Rizespor
M.Başakşehir 1-0 Beşiktaş
Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor
Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Trabzonspor 5-0 Erzurumspor (Kupa)
VAR
Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor
Galatasaray 0-1 M.Başakşehir
Kasımpaşa 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Göztepe 0-3 M.Başakşehir
Akhisarspor 0-1 Galatasaray (TFF Süper Kupa)
M.Başakşehir 1-1 Kırklarelispor (Kupa)
Denizlispor 4-4 Trabzonspor (Kupa)
Antalyaspor 0-0 Konyaspor (Kupa)

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Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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