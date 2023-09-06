Abdulkadir Ceylan Ede neden öldü? Aynalı Tahir ve Acı Hayat gibi dizilerin yönetmeni Abdulkadir Ceylan Ede kimdir, kaç yaşındaydı?

Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde yaşadığı talihsiz olay nedeniyle hayatını kaybetti. Aynalı Tahir, Acı Hayat, Pusat, gibi dizilerin yönetmeni Abdulkadir Ceylan Ede Sapanca hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, Abdulkadir Ceylan Ede'nin hayatı ve biyografisi...

ABDULKADİR CEYLAN EDE NEDEN ÖLDÜ?

Albulkadir Ceylan Ede'den acı haber geldi. Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Albulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ABDULKADİR CEYLAN EDE KİMDİR?

Abdulkadir Ceylan Ede 1965 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi.

Abdulkadir Ceylan Ede; Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema Tv bölümünü bitirdi. Aynalı Tahir, Acı Hayat, Pusat, gibi bir çok televizyon dizisinin yönetmenliğini yaptı.

Ede'nin 14 Film ve dizinin yönetmenliğini yaptığı öğrenildi.



