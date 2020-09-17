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Abdulkadir Duman, Antalyaspor’da

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kayserili genç hentbolcu Abdulkadir Duman, yeni sezonda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da forma giyecek.Kayseri Hentbol alt yapısından yetişen 2000 doğumlu pivot oyuncusu Abdülkadir Duman yeni takımı belli oldu.Antrenör Levent Kaya tarafından yetiştirilip Kayseri’de hem alt yapıda hem de 2.Liglerde ter döktükten sonra Beşiktaş alt yapısanda 4 yıl der döken ve ciddi başarılara imza atan genç sporcu geçen sezon 1.Lig ekiplerinden Ankara İhtisasspor Kulübünde forma giydi.Geçirdiği başarılı sezonum ardından Abdulkadir Duman yeni sezonda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’a transfer oldu.Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Abdulkadir Duman, “Hayallerimde hep Süper Ligde ter dökmek vardı.

Abdulkadir Duman, Antalyaspor’da

Kayserili genç hentbolcu Abdulkadir Duman, yeni sezonda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da forma giyecek.
Kayseri Hentbol alt yapısından yetişen 2000 doğumlu pivot oyuncusu Abdülkadir Duman yeni takımı belli oldu.
Antrenör Levent Kaya tarafından yetiştirilip Kayseri’de hem alt yapıda hem de 2.Liglerde ter döktükten sonra Beşiktaş alt yapısanda 4 yıl der döken ve ciddi başarılara imza atan genç sporcu geçen sezon 1.Lig ekiplerinden Ankara İhtisasspor Kulübünde forma giydi.
Geçirdiği başarılı sezonum ardından Abdulkadir Duman yeni sezonda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’a transfer oldu.
Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Abdulkadir Duman, “Hayallerimde hep Süper Ligde ter dökmek vardı. Kayseri’deki antrenörüm Levent Kaya ile her antrenmanda, her müsabakadan şunu konuşurduk biz her çalışmamızda hedefimize doğru ilerliyoruz. Bunu Beşiktaş takımına giderek ulaştım ve
çeşitli liglerde oynayarak tecrübe kazandım. Yeni sezonda Antalyaspor’dayım. Elimden geleninde en iyisini yapmaya çalışacağım hem Kayseri’de beni yetişen hocam Levent Kaya’ya hem Türk Hentbolüne başarılı bir sporcu olduğumu göstermek istiyorum” dedi.

Abdulkadir Duman, Antalyaspor’da

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