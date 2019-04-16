Abdülkadir Ömür: Barcelona forması giymek istiyorum

Abdülkadir Ömür, birçok olumsuzluğa karşın ligde iyi bir konumda olduklarını, son haftaya kadar toplayabilecekleri kadar puan toplayarak sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirtti.

Trabzonspor'un uzun zamandır Avrupa kupalarına katılamadığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Biz de takım içinde, toplantılarda sürekli bunu konuşuyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Orada oynamak, başarılar sağlamak istiyoruz. Trabzonspor'un layık olduğu yer orası. Trabzonspor'un hak ettiği başarılar oradan başlayacaktır" dedi.

"ŞAMPİYONLUK HAYALİ İLE YAŞIYORUZ"

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğine dikkati çekerek, "Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz, inşallah o günleri görürüz. Şampiyonluk yaşamak çok büyük başarı olur. Bu hayalle yaşıyoruz. İnşallah o günleri yaşarız. Allah nasip ederse şampiyonluğu bu kulüp de biz de görürüz. O hissiyatları biz de görürüz. Nasıl bir his olur, tarif edemem." diye konuştu.

Henüz futbol hayatının başında olduğunu anlatan Abdülkadir, geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: