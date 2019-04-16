SPOR

Abdülkadir Ömür: Barcelona forması giymek istiyorum

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, kendisini daha çok İspanya Ligi'ne uygun gördüğünü, Barcelona forması giymek istediğini söyledi.

Abdülkadir Ömür: Barcelona forması giymek istiyorum

Abdülkadir Ömür, birçok olumsuzluğa karşın ligde iyi bir konumda olduklarını, son haftaya kadar toplayabilecekleri kadar puan toplayarak sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirtti.

Trabzonspor'un uzun zamandır Avrupa kupalarına katılamadığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Biz de takım içinde, toplantılarda sürekli bunu konuşuyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Orada oynamak, başarılar sağlamak istiyoruz. Trabzonspor'un layık olduğu yer orası. Trabzonspor'un hak ettiği başarılar oradan başlayacaktır" dedi.

"ŞAMPİYONLUK HAYALİ İLE YAŞIYORUZ"
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğine dikkati çekerek, "Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz, inşallah o günleri görürüz. Şampiyonluk yaşamak çok büyük başarı olur. Bu hayalle yaşıyoruz. İnşallah o günleri yaşarız. Allah nasip ederse şampiyonluğu bu kulüp de biz de görürüz. O hissiyatları biz de görürüz. Nasıl bir his olur, tarif edemem." diye konuştu.

Henüz futbol hayatının başında olduğunu anlatan Abdülkadir, geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin hayali vardır. Ben bu takımın altyapısından çıktım, taraftarıyım, burada başarılar elde etmek istiyorum. Bir hayalim de Avrupa'da oynayabilmek. Kulüp ne düşünür, transfer sezonu ne olur, bilemeyiz. Burada kaldığımız sürece en iyi şekilde bu formaya layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayalimiz Avrupa'da Trabzonsporlu Abdülkadir olarak futbol oynayabilmek."

"LİG SEÇME ŞANSIMIZ YOK"
Abdülkadir Ömür, "Daha çok İspanya Ligi'ne uygun olduğumu düşünüyorum ama kesinlikle bizim gibi futbolcuların lig seçme şansı yok. Her lig ayrı bir zevk, ayrı önem taşıyor. İspanya, İngiltere, İtalya ligi nereye nasibimiz düşürse biz oraya gideriz. Nereden teklif gelirse nereye kendimizi uygun görürsek transfer döneminde oturup istişare yapabiliriz." dedi.

"Türk Messi" lakabıyla anılan Abdülkadir, Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona'ya forma renklerinden dolayı da sempati duyduğunu aktararak, "Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabileceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, altyapıdan kendilerinden önce de iyi futbolcular çıktığını kaydederek, "Karadeniz'de cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. İnsanların tatile geldiği, yeşilliğin bol olduğu yer. Psikolojik olarak bizim gibi insanların futbolunu etkilediği şeylerden biri bu. İnşallah böyle oyuncular çıkmaya devam eder. Ben çok daha iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Trabzon halkının çok meraklı olduğunu söyleyen Abdülkadir Ömür, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi çok seviyorlar. Gördüklerinde fotoğraf çektirip muhabbet etmek istiyorlar. Bize akıl vermek istiyorlar, onları dinliyoruz. Çok mutlu oluyorlar kendileriyle konuşurken. Bu yıl inanılmaz destek oldular. Her zaman stadı doldurdular, inşallah onlara layık şekilde ligi bitirebiliriz, onların karşısına daha iyi çıkabiliriz."

PARTNERRus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...
Trabzon'dan üyelik aidatı açıklamasıTrabzon'dan üyelik aidatı açıklaması
Trabzonspor Avrupa’ya yürüyorTrabzonspor Avrupa’ya yürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Ömür barcelona

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Fenerbahçe'de ayrılık var!

Fenerbahçe'de ayrılık var!

F.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a gönderme

F.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a gönderme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Trabzonspor'a 400 bin Euro'luk şok

Trabzonspor'a 400 bin Euro'luk şok

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Seneye herkes dikkatli olsun!' Ağaoğlu çok iddialı

'Seneye herkes dikkatli olsun!' Ağaoğlu çok iddialı

Trabzonsporlu futbolcudan Burak Yılmaz sözleri

Trabzonsporlu futbolcudan Burak Yılmaz sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdülkadir Ömür: Barcelona forması giymek istiyorum

Abdülkadir Ömür gitmek istediği takımı açıkladı

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzon'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzonspor emin adımlarla Avrupa'ya yürüyor

Trabzonspor Avrupa’ya yürüyor

Trabzonspor son 8 sezonun en iyi performansını gösterdi

Trabzonspor'dan son 8 sezonun en iyi performansı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Biz UEFA'ya zorluyoruz

Karaman'dan UEFA itirafı

Abdulkadir Ömür: Önceliğimiz Trabzonspor

'Önceliğimiz Trabzonspor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.