Abdülkadir Ömür Barcelona'ya transfer olacak mı?

Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.
Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.
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