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Abdülkadir Ömür Barcelona'ya transfer olacak mı?

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklamada bulundu.

Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.

Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor barcelona Abdülkadir Ömür

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