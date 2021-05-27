Abdülkadir Ömür: "EURO 2020 için çok çalıştım"

Trabzonspor ve A Milli Takımımızın genç futbolcularından Abdülkadir Ömür, Azerbaycan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Ömür, "Tekrar milli formaya kavuşmak mutluluk verici. Herkes bu formayı giymek istiyor, 1 dakika bile oynasa giymek istiyor. Trabzonspor'da çok çalıştım Avrupa Şampiyonası'na gelmek için, az da olsa katkı sağlamak için. İyi antrenmanlar geçiriyoruz, yavaş yavaş süre almaya başladım, inşallah devam ettirebilirim. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ile karşılaştık, zaten sahada yarı Azerbaycanca yarı Türkçe konuşuluyorlardı. İyiydi bizim için, inşallah böyle devam ettirebiliriz." dedi.

İyi bir jenerasyon yakalandığını dile getiren başarılı futbolcu, "Çok genç bir kadromuz, iyi jenerasyonumuz var. En yaşlımız Burak abi, o da şampiyon oldu, bizim için çok iyi bir örnek, çok iyi bir abi. Bu turnuvaların ne kadar önemli olduğunu, hepimiz için, kariyerimiz için çok önemli olduğunu vurguluyor. İnşallah İtalya maçıyla en iyi şekilde başlarız ve ülkemizi gururlandırmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

