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Abdulkadir Ömür ve Merih Demirel kutsal topraklarda

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür ve Merih Demirel Medine'ye gitti.

Abdulkadir Ömür ve Merih Demirel kutsal topraklarda

Transferin iki gözde ismi Trabzonspor'lu Abdulkadir Ömür ile İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye gitti.

İslam aleminin en kutsal yerlerinden olan Medine'ye giden iki yıldız isim burada ihram giyerek kutsal mekanları gezdiler. Hz. Muhammed'in hicretten sonra inşa ettirdiği ve namaz kıldırdığı yer olan Peygamber Cami'ni ziyaret eden iki oyuncu burada namaz kılarak yeni sezon öncesi dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Ömür Merih Demirel

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