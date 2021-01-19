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Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

19.01.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir'in ayağında kırık tespit edildi - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Film çekildikten sonra haber ulaştı, maalesef kırık var ve üzücü"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün, ayağında kırık tespit edildiğini söyledi.

Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün girdiği ikili pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıktığını anımsattı.

Futbolcunun oyundan çıkmasının ardından hastaneye götürüldüğüne belirten Ağaoğlu, "Film çekildikten sonra haber ulaştı, maalesef kırık var ve üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı. Geçen sene biliyorsunuz menisküs ameliyatı ve 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek iç açıcı gözükmüyor, sıkıntılı yani." diye konuştu.

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