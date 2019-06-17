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Abdullah Avcı, Adriano ve Kagawa'nın kalmasını istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.06.2019 19:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adriano'nun takımda kalmasını istedi. Avcı, kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa'yı gelecek sezon takımda görmek istediğini de yönetime aktardı.

Abdullah Avcı, Adriano ve Kagawa'nın kalmasını istiyor

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda adımlar atmaya başladı.

Avcı, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmede sözleşmesi sona eren Adriano'nun takımda kalmasını istedi. 34 yaşındaki sol bek kariyerine Siyah-Beyazlılarda devam etmek istese de, mali konuda uzlaşma sağlanamadı.

Brezilyalı oyuncu, yıllık 2 milyon Euro ücret isterken, siyah beyazlılar Adriano'ya 1.3 milyon Euro önerdi. 34 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda, siyah beyazlılar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

KAGAWA'NIN İLK TERCİHİ İSPANYA
Yönetim kurulu Shinji Kagawa konusunda da beklemeye geçti. Avcı'nın kalması yönünde rapor verdiği Japon futbolcu kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor. Borussia Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Almanya'ya veda etmeye hazırlanan Kagawa'nın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

30 yaşındaki oyuncu İspanya'dan istediği teklifi almaması durumunda Beşiktaş ile masaya oturacak. Yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde, Kagawa bonservisi ile siyah beyazlılar takıma transfer olacak.

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Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı adriano shinji kagawa

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