SPOR

Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.10.2018 20:05 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Kayseri maçı sonrası Arda Turan'la ilgili konuştu. Avcı, "Arda, Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından biri. Bugün oyunun içinde düşündüm ama maçın akışı ona göre olmadı. Bizim için çok değerli ve özellikle takımın rekabetini arttıracak bir isim" dedi.

Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, üç haftalık beraberlik serisinin ardından gelen galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Üç haftalık bir beraberlik serisi, onun arkasından oluşan kaygılar. Kazanma alışkanlığını yakalayabilmek için elimizde iyi bir fırsat vardı ve bunu kullandık" dedi.

Rakibin bireysel oyuncu zenginliğine sahip olduğunu kaydeden Avcı, şunları söyledi:

"Attığımız gol, saha paylaşımımızın doğru olmasından kaynaklandı. Geniş alanda oynayan takıma yaptığımız baskı önemliydi. İlk yarı itibarıyla golü bulduk. İkinci yarı da 4 tane net pozisyonumuz var. Gole kadar yüzde 65 topla oynadık. Rakip ceza sahasına 27 kez girdik. Yaşlı bir takımız, buna rağmen rakipten 4 kilometre daha fazla koştuk. Son üç haftadan sonra çok değerli bir galibiyet. Hep yarışın içindeydik ama 3 haftadır kendi takımımızda eleştirdiğimiz noktaları iyileştirdik. Öndekilerin konsantrasyonu da bugün yüksekti. Skor 2-0 ya da 3-0 da olabilirdi. 9. hafta sonunda 18 puan, 2 puan ortalaması ve gol yemiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Pasa dayalı futbol anlayışını sevdiğinin altını çizen Avcı, "Bu oyun tarzı takıma da uygun. Önemli kulüplerle yarışıyoruz. İki senedir önemli deneyimler kazandık. Puan ortalamasında geçen senenin üzerindeyiz. Çok büyük krizler yaşamadık. Bizim için önemli olan oyun gücüdür" şeklinde konuştu.

ARDA TURAN YORUMU
Abdullah Avcı, 10 maçlık cezası sona eren Arda Turan hakkında gelen bir soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Arda, Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından biri. Uzun bir süreç geçti. Cezası ve yaşadığı sakatlıklar vardı. Bugün oyunun içinde düşündüm ama maçın akışı ona göre olmadı. Son 1 aydır iyi çalışıyor. Bizim için çok değerli ve özellikle takımın rekabetini arttıracak bir isim. Maç ritmini yakalayınca, problemleri çözmemize yardımcı olacaktır."

Avcı, Emre Belözoğlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak ise, "Emre'nin şu an sakatlığı devam ediyor. Belki önümüzdeki hafta da oynamayacak ama bir sonraki hafta inşallah sahada olmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Başakşehir’den Arda Turan sürpriziBaşakşehir’den Arda Turan sürprizi
Başakşehir'de Arda Turan Kayserispor'a karşı oynayacak mı?Başakşehir'de Arda Turan Kayserispor'a karşı oynayacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı Medipol Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Real Madrid 1 - 2 Levante

Real Madrid 1 - 2 Levante

Chelsea 2 - 2 Manchester United

Chelsea 2 - 2 Manchester United

Garry Rodrigues Valencia yolcusu

Garry Rodrigues Valencia yolcusu

Vagner Love'dan vazgeçmeyen Santos, Beşiktaş'a teklifle gelecek

Vagner Love'dan vazgeçmeyen Santos, Beşiktaş'a teklifle gelecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması!

Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması!

Başakşehir’den Arda Turan sürprizi

Başakşehir’den Arda Turan sürprizi

Başakşehir'de Arda Turan Kayserispor'a karşı oynayacak mı?

Başakşehir'de Arda Turan Kayserispor'a karşı oynayacak mı?

Mustafa Denizli'den Arda Turan itirafı

Mustafa Denizli'den Arda Turan itirafı

Arda Turan'a sürpriz destek!

Arda Turan'a sürpriz destek!

Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'in vakfı İSEV'den kamu spotu

Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'in vakfı İSEV'den kamu spotu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.