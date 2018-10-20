Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, üç haftalık beraberlik serisinin ardından gelen galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Üç haftalık bir beraberlik serisi, onun arkasından oluşan kaygılar. Kazanma alışkanlığını yakalayabilmek için elimizde iyi bir fırsat vardı ve bunu kullandık" dedi.

Rakibin bireysel oyuncu zenginliğine sahip olduğunu kaydeden Avcı, şunları söyledi:

"Attığımız gol, saha paylaşımımızın doğru olmasından kaynaklandı. Geniş alanda oynayan takıma yaptığımız baskı önemliydi. İlk yarı itibarıyla golü bulduk. İkinci yarı da 4 tane net pozisyonumuz var. Gole kadar yüzde 65 topla oynadık. Rakip ceza sahasına 27 kez girdik. Yaşlı bir takımız, buna rağmen rakipten 4 kilometre daha fazla koştuk. Son üç haftadan sonra çok değerli bir galibiyet. Hep yarışın içindeydik ama 3 haftadır kendi takımımızda eleştirdiğimiz noktaları iyileştirdik. Öndekilerin konsantrasyonu da bugün yüksekti. Skor 2-0 ya da 3-0 da olabilirdi. 9. hafta sonunda 18 puan, 2 puan ortalaması ve gol yemiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."