Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın hocası oluyor

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik adamın Azerbaycan Milli Takımı için yetkililerle görüşme yaptığı belirtildi.

Azerbaycan basınından Sportinfo.az sitesinde yer alan özel habere göre, Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Elhan Mammadov ile Sadıqov, Türkiye'ye gelerek teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Avcı'yı milli takımın başına getirmeyi düşünen Azeri yetkililerin gündemlerindeki diğer adaylarla birlikte Abdullah Avcı'yı da değerlendirdikleri belirtildi.

(Futbol Arena)

