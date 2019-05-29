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Abdullah Avcı Beşiktaş ile, Okan Buruk ise Medipol Başakşehir ile anlaştı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.05.2019 18:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de taşlar yerinden oynuyor. Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaştığı, Başakşehir'in ise Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okan Buruk'la anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Abdullah Avcı Beşiktaş ile, Okan Buruk ise Medipol Başakşehir ile anlaştı!

Şenol Güneş ile yollayını ayıran Beşiktaş, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaştı ve anlaşma sadece resmi imzaların atılmasına kaldı.

Beşiktaş yönetimin Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin sonunda kendisi ile anlaştığı ve Avcı'nın Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın Avcı ile yaptığı görüşmede, 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığı da ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR'E OKAN BURUK

Öte yandan Başakşehir de, Rizespor ile yollarını ayıran Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sezonu 2. sırada tamamlayan Başakşehir, İstanbul'da yaşamak için Rize'den ayrılan Okan Buruk'un menajeri ile yaptığı görüşmede tüm şartlarda anlaştı. Avcı'nın ayrılığının ardından Başakşehir de Okan Buruk ile resmi imzaları atacak.

BURUK'UN MENAJERİ DE AÇIKLADI

Okan Buruk'un menajeri Yasir Elmacı da yaptığı açıklamada, "Avcı'nın Beşiktaş'a imza atmasının ardından Okan Buruk da Başakşehir ile imzalayacak" ifadelerini kullandı.

(TRT Spor)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ilk 5'şe giremezler.
Çarşı pazar karışmış :)
Beşiktaş ın son 3 haftaya kadar liderliği kesinleşti son 3 hafta ALLAH kerim
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