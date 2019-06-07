Abdullah Avcı, Charles Kabore'yi istedi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken anlaşmaya varılan oyuncuların sözleşmeleri de hazır hale getirildi. Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer harekatına çıkan Siyah beyazlılarda tek eksik; imzalar...
Siyah beyazlılarda transferde yabancı oyuncu atağı da başladı. Gary Medel'in ayrılma ihtimalinin bulunması ve Atiba Hutchinson'ın yükünü alacak bir orta saha oyuncusu transferi yapılması düşünülürken, aranılan oyuncu Rusya'da bulundu. Sezonu Krasnodar'da tamamlayan Burkina Faso'lu Charles Kabore ile ilgilenen siyah beyazlıların oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.
Öte yandan 1 yıllık kontratı bulunan Loris Karius'un takımda kalacağı bilgisine ulaşılırken, Alman file bekçisinin İstanbul'da mutlu olduğu öğrenildi. (Bein Sports)
G.Saray o gazeteciyi mahkemeye verdi
Süper Lig'i sallayacak takas hamlesi!
G.Saray'a Banega şoku! Resmi teklif...
Karaman'ın ücreti KAP'a bildirildi
Bu gurur Ozan Kabak'ın! Tarihi ödül...
Ünal Karaman ile 2 yıl daha!
Efsane kulüp 160 milyon Euro'ya satıldı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni
Beşiktaş, Vodafone Park'ta bayramlaştı
F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer
Cüneyt Çakır'a önemli görev
Fenerbahçe eski yıldızının peşinde!
Bayern'in James kararı
İşte Merih Demiral'ın yeni takımı
Demirspor'a Boşnak orta saha
Okuyucu Yorumları 0 yorum