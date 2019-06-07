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Abdullah Avcı, Charles Kabore'yi istedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Gary Medel'in ayrılması durumunda yönetimden sezonu Krasnodar'da tamamlayan Burkina Fasolu Charles Kabore'yi istedi.

Abdullah Avcı, Charles Kabore'yi istedi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken anlaşmaya varılan oyuncuların sözleşmeleri de hazır hale getirildi. Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer harekatına çıkan Siyah beyazlılarda tek eksik; imzalar...

Siyah beyazlılarda transferde yabancı oyuncu atağı da başladı. Gary Medel'in ayrılma ihtimalinin bulunması ve Atiba Hutchinson'ın yükünü alacak bir orta saha oyuncusu transferi yapılması düşünülürken, aranılan oyuncu Rusya'da bulundu. Sezonu Krasnodar'da tamamlayan Burkina Faso'lu Charles Kabore ile ilgilenen siyah beyazlıların oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

Öte yandan 1 yıllık kontratı bulunan Loris Karius'un takımda kalacağı bilgisine ulaşılırken, Alman file bekçisinin İstanbul'da mutlu olduğu öğrenildi. (Bein Sports)

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Beşiktaş Charles Kabore krasnodar abdullah avcı gary medel

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