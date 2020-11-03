SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Abdullah Avcı'dan olay yaratan Caner Erkin açıklaması

Abdullah Avcı'dan olay yaratan Caner Erkin açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin maçta yaptığı 45 ortanın 25'i Caner Erkin'den geldi. Karşılaşmanın ardından 90 dakikayı yorumlayan Abdullah Avcı ise, eski öğrencisi hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Abdullah Avcı'dan olay yaratan Caner Erkin açıklaması

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında tarihe geçecek bir performans sergilerken sarı lacivertliler baştan sona domine ettiği oyun sonrasında ancak 2-1'lik galibiyetle maçtan ayrıldı.

KALEYE 28 ŞUT

Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Antalya'da rakip kaleyi tam 28 kez yokladı. Sarı lacivertliler bu 28 şutun 10'unda isabet buldu, 4'ünde direğe takıldı...

CEZA SAHASINA TOPLAM 45 ORTA

Fenerbahçeli futbolcular rakip ceza sahasına ise rekor sayıda tam 45 orta gönderdi. Sarı lacivertlilerdeki ikinci döneminde harika bir performansla sezona başlayan Caner Erkin, Antalya maçının kazanılmasında büyük rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca tam 25 orta yapmayı başardı...

"ÇOK ORTA YAPTI, ASİST VAR MI YOK!"

Abdullah Avcı ise "Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı, yok!" şeklinde konuştu. Avcı ayrıca Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemle ilgili örnekler verirken, "Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ!

Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları, direkten dönen toplar olmasa Caner'in birkaç asistinin olabileceğini belirterek açıklamalara tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! "Jaws gibiydiler..."Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! "Jaws gibiydiler..."
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
Sonunda dönüyor! Cimbom'a müjde...
Sonunda dönüyor! Cimbom'a müjde...
Rıdvan Dilmen'den yıldız isim için flaş yorum!
Rıdvan Dilmen'den yıldız isim için flaş yorum!
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! "Jaws gibiydiler..."
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! "Jaws gibiydiler..."
Fatih Terim, Arda Turan için karar verdi!
Fatih Terim, Arda Turan için karar verdi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bejiktaşın Abdullah hocayı neden gönderdiği şimdi anlaşıldı. Maçı izlediği halde bu konuşmayı yaptıysa futboldan gram anlamadığının göstergesidir. 4 top direkten döndü 3 nün asistini yapan caner olduğunu göremiyecek kadar ne diyeyim bilemedim.Belki kıskançlık belki tekrar formunu kazanmış olmasıdır Fb de .
kaçıranlara laf yok ilginç kendince savunma bulmuş ama baya saçma. adamın 4 asisti var bizim forvetler biraz becerikli olsaydı. 6 7 olacaktı maç.
adamlar atamadı atsa 10 tane asist yapacaktı caner aynı dewam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Açık ara favori...
Şampiyonluk oranları güncellendi! Açık ara favori...
Abdullah Avcı'dan olay yaratan Caner Erkin açıklaması
Abdullah Avcı'dan olay Caner Erkin sözleri...
Rıdvan Dilmen'den Diego Perotti yorumu: Değişilmez olur
Rıdvan Dilmen'den yıldız isim için flaş yorum!
Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe'ye övgü: Topu yiyecek gibiydiler
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! "Jaws gibiydiler..."
Erol Bulut, Pareira'yı yakaladı
Erol Bulut'tan F.Bahçe tarihine geçen istatistik!
Erol Bulut, Jose Sosa'ya 90'ı göstermiyor
Jose Sosa'ya 90'ı göremiyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.