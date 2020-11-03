Abdullah Avcı'dan olay yaratan Caner Erkin açıklaması

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında tarihe geçecek bir performans sergilerken sarı lacivertliler baştan sona domine ettiği oyun sonrasında ancak 2-1'lik galibiyetle maçtan ayrıldı.
Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Antalya'da rakip kaleyi tam 28 kez yokladı. Sarı lacivertliler bu 28 şutun 10'unda isabet buldu, 4'ünde direğe takıldı...
Fenerbahçeli futbolcular rakip ceza sahasına ise rekor sayıda tam 45 orta gönderdi. Sarı lacivertlilerdeki ikinci döneminde harika bir performansla sezona başlayan Caner Erkin, Antalya maçının kazanılmasında büyük rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca tam 25 orta yapmayı başardı...
Abdullah Avcı ise "Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı, yok!" şeklinde konuştu. Avcı ayrıca Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemle ilgili örnekler verirken, "Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları, direkten dönen toplar olmasa Caner'in birkaç asistinin olabileceğini belirterek açıklamalara tepki gösterdi.
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