Abdullah Avcı, Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Şenol Fidan açıkladı!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Şenol Fidan, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. "AVCI BEŞİKTAŞ'I HAK ETTİ" Sahaya sempati ile bakılmadığını vurgulayan Fidan, "Başarı dediğiniz şey kısa vadede olmuyor. Belli planlarla organize edilmeli. Beşiktaş'ı aldığımız döneme göre ilk yarıyı 4 puan önder tamamladık. Bu başarı. Ama başarı farklı değerlendirilen bir kavram. Sahaya bakılan sempati ile de alakalı.Abdullah Avcı'nın geçmişine bakarsak, Beşiktaş'ı hak eden bir adam. Beşikşta'ın farklı bir sosyolojik yapısı var. Sonuçlar iyi gitmezse dünyanın en iyi hocasını da getirseniz başarı olmazsa size sempatik bakmaları mümkün olmuyor. Gerçek olan tek şey var sonuç. Sürdürülebilir başarıyı yakaladığınızda büyük takım oluyorsunuz" şeklinde konuştu. FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI? Şenol Fidan, Fenerbahçe'nin Avcı ile ilgilenip ilgilenmediği konusunda gelen soruya ise "Abdullah Avcı konuşuluyor. Oran olarak var tabii ama şartlar neler getirir bilmiyorum" cevabını verdi. Beşiktaş'taki döneminde beklentiyi karşılayan oyuncular sorusuna yanıt veren Fidan, "Beşiktaş'ta başlangıçtan itibaren olumlu enerjiler de aldık ama saha içinde bunu göremedik. Ben yabancı serbestliğine karşıydım. Yerli oyuncunun daha fazla oynamasından yanaydım. Gelinen noktada yerli oyuncuların bunu süre anlamında ve performans anlamında rahatladıklarını gördüm. Yerli oyuncu bırakın kendini zorlasın" açıklamasında bulundu.

Şenol Fidan son olarak, "Zor dönemden geçiyoruz. Her kriz bir fırsat yaratıyor. Pragmatik düşüncelerle günü kurtarmaktan çok, taraftara düzgünce anlattıktan sonra Beşiktaş'ın geleceğinin kurtarılması adına bir sistem kurulması gerekiyor. Beşiktaş bir ara pilot takım yapmayı düşündü ama şu anda bilmiyorum. Bence pilot takım olmazsa olmaz" diye konuştu. "LİG TEMMUZ'DA BAŞLATILMALIYDI" 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan Süper Lig'i değerlendiren Fidan, "Liglerin birkaç hafta daha geç başlamasından yanaydım. Ligler tatil edildiğinde bu kadar fazla vaka yoktu. Yavaş yavaş normale dönüş başladı ama biraz daha beklenebilirdi. Temmuz ayını bekleseydik belki 2 ayı değil de 2 seneyi kurtarabilirdik. Bence en yakın Temmuz ayında başlatılmalıydı" dedi. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından geriden oyun kurma konusunda değişikliğe gidildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Futbolun tek bir gerçeği var, o da sonuç. Önümüzde zorlu bir süreç vardı. Taraftar olmakla, teknik heyet içinde yer almak arasında fark var. Büyük takımların güçlü oyunları olması gerekiyor. Kadroyu saymakla güçlü oyun yaratamazsınız. Bu oyunun yaratılması için çalışmaların yapılması gerekiyor. Savunma ve hücum setlerinde çalışmalar yapılıyor. Galatasaray maçından sonraki değişiklik geriden oyun kurmayla alakalıydı. Stoperlere oynamadan ileriye vurup ikinci topları almak üzerine bir plana geçildi. Geriden oyun kurmada değişiklikler yaptık, 2. ve 3. bölgede bir değişiklik yapmadık. 90 dakikayı planlayarak güçlü oyununuzu yansıtan bir planla sahaya çıkmanız gerekiyor" sözlerini kullandı.