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Abdullah Avcı: Fenerbahçe'den teklif almadım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2019 09:26 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'den teklif almadığını açıkladı.

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'da yayınlanan Stadyum Özel programında konuşan Avcı, Fenerbahçe'den teklif almadığını söyledi.

Abdullah Avcı Fenerbahçe'yi açıkladı

"Sezon sonuna kadar Başakşehir'e odaklandım."

"Sezon sonuna kadar Başakşehir'e odaklandım."

"Fenerbahçe'den teklif almadım. Sezon sonuna kadar tamamen Başakşehir'e odaklandım."

"Fenerbahçe'den teklif almadım. Sezon sonuna kadar tamamen Başakşehir'e odaklandım."

"2 tane harika kaleciye sahibim."

"2 tane harika kaleciye sahibim."

"Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 2 tane harika kaleciye sahibim."

"Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 2 tane harika kaleciye sahibim."

"Adebayor'un fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir duruma gelmesini bekledik."

"Adebayor'un fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir duruma gelmesini bekledik."

"Robinho farklı pozisyonlarda oynayabilen kaliteli bir oyuncu."

"Robinho farklı pozisyonlarda oynayabilen kaliteli bir oyuncu."

"Serdar Taşçı 2,5 sene öncesine kadar alamayacağımız bir futbolcuydu."

"Serdar Taşçı 2,5 sene öncesine kadar alamayacağımız bir futbolcuydu."

"İrfan Can geldiği günden bugüne kadar kendini çok geliştirdi."

"İrfan Can geldiği günden bugüne kadar kendini çok geliştirdi."

"Mossoro keşke 24-25 yaşında olsaydı."

"Mossoro keşke 24-25 yaşında olsaydı."
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig abdullah avcı Medipol Başakşehir

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