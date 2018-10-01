Abdullah Avcı: Maksimum halde sahada kalmaya çalışıyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu oyunların çok zor olduğunu belirterek, “Ligi takım savunmasını en iyi yapan, kenarlara oynayan, oyun opsiyonları diegonal paslar yapan bir takım. Bunla beraber biz topa sahip olup rakibimizin arasına 3’lü ve 4’lüyü nasıl koyacağız diye baktık. Bazen pas açılarında yanlışlık yapıyoruz. Duran top ilk pozisyon. Korner bile çok enteresan bir şekilde yoktu. Alanını boşaltırsan erken yediğimiz bir gol var. Oyun disiplinine sadık kalmaya çalıştık. 2. yarı gene baskılı olduk. Kaybettiğimiz yerde verdiğimiz tepkiler çok iyiydi. Biraz daha iyi yapabilirdik. Bu maçlarda öne geçmek çok önemlidir. 1-0’da öne geçsen rakip kolay kolay açılmaz. En fazla ceza sahası içine girdiğimiz maç bu oldu. Sprint fazla attık rakipten. Sonuçta her maç bu ligimizde kolay değil. Takım savunmasını iyi yapıyorlar. Ona rağmen pozisyonlar bulduk. Kazanmak istiyorduk kazanamadık. Oyuncularımın iyi niyeti ve oyunu çevirme arzusu son derece iyiydi. Onları ve rakibi tebrik ediyorum” dedi.

“Adem Büyük benim muhatabım değil”

Adem Büyüğün hiçbir zaman muhatabı olmadığını söyleyen Avcı, “Hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu herkes biliyor. Geçen sene Malatya lig maçı ve hazırlık maçında yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun bu şekilde konuşması yanlış. Ne yaparsak söyleriz lafımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

“Zaman zaman pas opsiyonlarını kullanamadık”

Zaman zaman oyunda pas opsiyonlarını kullanamadıklarını anlatan Abdullah Avcı, “Süre ilerleyince kaygı başlayabiliyor. Yüzde yüz memnun değilim ama çevirme arzularından memnunum. Oyun içerisinde bazen istediğinin tamamı uygulanmayabilir. Visca’nın belkide ilk kafa golü. Bu aksiyonlar futbolun güzelliğini sağlar. Bazen istemediğim şekilde de olumlu olumsuz sana dinebiliyor. Maksimum halde sahada kalmaya çalışan takımız” şeklinde konuştu.

“Oyun anlamında çok fazla sallanmıyoruz”

Oyun anlamında çok fazla sallanmadıklarını dile getiren Avcı, “Planları olan lehine çeviren bazen çeviremeyen belli bir standartı olan takımız. 7 maç tek bir mağlubiyet aldık. Onun dışında 4 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe domine taşlarından bir tanesi. Büyük takımlar bu dalgalı süreçleri zaman zaman geçirebiliyorlar. Fenerbahçe takımı çok kötü diyemeyiz. Biz Fenerbahçe’ye son 4 senedir hep böyle çıkış maçları gibi düşünülüyor. O maçlarda nasıl plan oluyor bu hafta itibariyle oyun ve atmosfer itibariyle hazırlanacağız” dedi.