Türk futbolunda hakem camiası ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim yargıya taşındı. Aralarında Süper Lig'de uzun yıllar düdük çalmış isimlerin de bulunduğu Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu.

DÖRT AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında "iftira", "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlatılması talep edildi. Eski hakemler, daha önce tarafı oldukları bir soruşturmada haklarında kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verilmesine ve bu kararın Hacıosmanoğlu'na tebliğ edilmesine rağmen kendilerinin terör örgütleriyle ilişkilendirildiğini ileri sürdü.

WHATSAPP MESAJLARI VE CANLI YAYIN DOSYADA

Şikayet dilekçesinde, Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım 2026 tarihinde A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalar ile 26 Temmuz 2024'te eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği iddia edilen WhatsApp mesajlarına yer verildi.

Dijital inceleme kayıtlarına atıfta bulunulan dilekçede, söz konusu WhatsApp mesajlarında şikayetçi hakemlerin isimlerinin listelendiği, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülerek görevlerinden uzaklaştırılmalarının istendiği savunuldu. Şikayetçiler ayrıca, Hacıosmanoğlu'nun katıldığı canlı yayında bu talimatı kendisinin verdiğini kabul ettiğini öne sürdü.

YARGITAY KARARLARINA ATIF YAPILDI

Eski hakemlerin avukatları tarafından hazırlanan dilekçede, müvekkillerinin kişilik haklarına ve mesleki itibarlarına zarar verildiği vurgulandı. Dilekçede Yargıtay kararlarına da atıf yapılarak, bir kişiye idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin de iftira suçu kapsamında değerlendirilebileceği savunuldu.