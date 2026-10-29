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Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı! Gerçekleşirse tarihe geçer

İsmail Kartal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adı yerli adaylar arasında geçen Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Levent Ümit Erol'un haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, para konuşmadan sembolik bir rakam olan 1907 TL karşılığında göreve gelmeyi teklif edecek.

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı! Gerçekleşirse tarihe geçer
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal ile vedalaşan ve yeni teknik direktörünü belirlemek üzere yoğun bir görüşme trafiği yürüten Fenerbahçe'de kulisler hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin ilk temas kurduğu isimler arasında yer alan Abdullah Avcı cephesinden gündeme bomba gibi düşen bir detay yansıdı.

SEMBOLİK RAKAMLA FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

Abdullah Avcı nın Fenerbahçe den istediği maaş ortaya çıktı! Gerçekleşirse tarihe geçer 1

Gazeteci Levent Ümit Erol'un paylaştığı kulis bilgisine göre, Fenerbahçe ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Abdullah Avcı, sarı-lacivertli kulübün başına geçmek için maddi şartları tamamen ikinci plana itti. Deneyimli teknik adamın, kulübün kuruluş yılına atıfta bulunarak 1907 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında Fenerbahçe'yi çalıştırmaya hazır olduğunu yönetime ileteceği öne sürüldü.

PARA KONUŞMADAN GÖREVE HAZIR

Abdullah Avcı nın Fenerbahçe den istediği maaş ortaya çıktı! Gerçekleşirse tarihe geçer 2

Fenerbahçe yönetiminin yerli ve yabancı alternatifleri değerlendirdiği bu kritik süreçte, Abdullah Avcı'nın herhangi bir para pazarlığı yapmadan ve finansal talepler öne sürmeden görevi kabul etmeye açık olduğu vurgulandı. Sarı-lacivertli kurmayların bu fedakar teklif karşısında nasıl bir değerlendirme yapacağı ve teknik direktör kararını ne zaman netleştireceği merakla bekleniyor.

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