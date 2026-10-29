Milli Takımda Sergen Yalçın'dan sürpriz! Oğuzhan Özyakup sahaya iniyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni dönemle birlikte milli takımın Avrupa yapılanmasında değişikliğe gidiyor. Eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'un Avrupa'da forma giyen genç oyuncuların takibinde görev alması bekleniyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP AVRUPA'DAKİ GENÇLERİ TAKİP EDECEK

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemiyle birlikte yeni bir yapılanma süreci başladı. Bu kapsamda Oğuzhan Özyakup'un, Avrupa'da forma giyen genç futbolcuların gelişimini yakından takip etmesi planlanıyor.

Özyakup'un üstleneceği görevle Avrupa'daki Türk kökenli oyuncuların izlenmesi ve milli takıma kazandırılmaları sürecinde aktif rol oynaması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'DAN YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu ile dört yıllık sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, A Milli Takım'da uzun vadeli bir yapılanma hedefliyor. Avrupa'daki genç yeteneklerin takibine yönelik planın da bu sürecin önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

Oğuzhan Özyakup'un görevlendirilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yeni yapılanmanın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.