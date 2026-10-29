SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Milli Takımda Sergen Yalçın'dan sürpriz! Oğuzhan Özyakup sahaya iniyor

Vincenzo Montella'nın ardından A Milli Takım'ın başına geçen Sergen Yalçın, teknik yapılanmanın yanı sıra Avrupa'daki oyuncu havuzunu genişletmek için de harekete geçti.

Milli Takımda Sergen Yalçın'dan sürpriz! Oğuzhan Özyakup sahaya iniyor
Burak Kavuncu

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni dönemle birlikte milli takımın Avrupa yapılanmasında değişikliğe gidiyor. Eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'un Avrupa'da forma giyen genç oyuncuların takibinde görev alması bekleniyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP AVRUPA'DAKİ GENÇLERİ TAKİP EDECEK

Milli Takımda Sergen Yalçın dan sürpriz! Oğuzhan Özyakup sahaya iniyor 1

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemiyle birlikte yeni bir yapılanma süreci başladı. Bu kapsamda Oğuzhan Özyakup'un, Avrupa'da forma giyen genç futbolcuların gelişimini yakından takip etmesi planlanıyor.

Özyakup'un üstleneceği görevle Avrupa'daki Türk kökenli oyuncuların izlenmesi ve milli takıma kazandırılmaları sürecinde aktif rol oynaması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'DAN YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Milli Takımda Sergen Yalçın dan sürpriz! Oğuzhan Özyakup sahaya iniyor 2

Türkiye Futbol Federasyonu ile dört yıllık sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, A Milli Takım'da uzun vadeli bir yapılanma hedefliyor. Avrupa'daki genç yeteneklerin takibine yönelik planın da bu sürecin önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

Oğuzhan Özyakup'un görevlendirilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yeni yapılanmanın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdüFenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı! Gerçekleşirse tarihe geçerAbdullah Avcı'nın Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı! Gerçekleşirse tarihe geçer
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye Oğuzhan Özyakup milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.