Abdullah Avcı'nın oğlundan dikkat çeken paylaşım

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Babasının Beşiktaş'tan ayrılışı ile ilgili olduğu anlaşılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Medya gücün varsa istediğin algıyı tezgahlayabiliyorsun. Başkalarını kendi önüne siper olarak koyanlar ve koymayanlar vardır. Koymayanlar zaten hep 'kaybeder' günah keçisi olurlar."
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