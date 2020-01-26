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Abdullah Avcı'nın oğlundan dikkat çeken paylaşım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı'dan dikkat çeken bir paylaşımı geldi.

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Babasının Beşiktaş'tan ayrılışı ile ilgili olduğu anlaşılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Medya gücün varsa istediğin algıyı tezgahlayabiliyorsun. Başkalarını kendi önüne siper olarak koyanlar ve koymayanlar vardır. Koymayanlar zaten hep 'kaybeder' günah keçisi olurlar."

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abdullah avcı Mert Avcı Spor Toto Süper Lig

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