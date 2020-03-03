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Abdullah Avcı'nın yardımcısından Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ayrılığının ardından gündeme gelen isimlerden biri Abdullah Avcı oldu. Deneyimli çalıştırıcının eski yardımcısı Serhat Gülpınar,

Abdullah Avcı'nın yardımcısından Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Gündeme gelen isimlerden birisi de Abdullah Avcı oldu. Başakşehir’de Avcı’nın yardımcılığını yapan genç teknik adam Serhat Gülpınar açıklamalarda bulundu.

"ABDULLAH AVCI DİNLENECEĞİNİ SÖYLEDİ, AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI OLMADI"

Serhat Gülpınar, "Abdullah Hoca ile Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan Milli Takımı da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş macerası kısa sürmüştü. Büyük umutlarla sezon başında takımın başına getirilen Avcı'nın üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından 24 Ocak'ta siyah-beyazlı kulüple yolları ayrılmıştı.

(Radyospor)

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