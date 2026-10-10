Amedspor'a 90+3'te şok! Zirvede sıralama değişti

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadele, iki kez geriye düşen Gençlerbirliği’nin 90+3'te bulduğu golle 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

AMEDSPOR PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ

Hakem Ümit Öztürk’ün yönettiği karşılaşmada Gençlerbirliği, 9. dakikada Luis’in şutunun direkten dönmesiyle ilk büyük fırsatını kaçırdı. Konuk ekip, 25. dakikada kazandığı penaltıyı Dia Saba’nın golüyle değerlendirerek 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ İKİ KEZ GERİDEN GELDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, 54. dakikada Rafael Luis’in golüyle eşitliği sağladı. Amedspor, 68. dakikada Samuel Ballet’nin ceza sahası dışından attığı golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

THALISSON 90+3'TE KURTARDI

Maçın son bölümünde hücum hattını güçlendirip rakip kaleye yüklenen Gençlerbirliği, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Tiago Gouveia’nın asistinde Thalisson Kelven, 90+3'te skoru 2-2'ye getirdi ve Eryaman’daki maç bu sonuçla tamamlandı.

STORCK’UN İLK MAÇI

Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin’in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bernd Storck, başkent ekibinin başında çıktığı ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Amedspor puanını 14'e yükseltirken, Gençlerbirliği 8 puana ulaştı. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Amedspor bu sezon deplasmandaki ilk galibiyeti için bekleyişini sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, Konyaspor’u konuk edecek. Gençlerbirliği ise sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.