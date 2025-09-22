Abdullah Avcı'nın yeni adresi açıklanıyor! 23 yıllık teknik adamlık hayatında bir ilki yaşayabilir...

Geçtiğimiz dönemlerde Süper Lig’de Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımları çalıştıran Abdullah Avcı’ya Mısır takımlarından Al-Ahly'nin talip olduğu iddia edildi. Avcı eğer Mısır ekibiyle anlaşırsa, 23 yıllık kariyerinde bir ilki yaşayacak.

3 ADAYDAN BİRİ!

Jose Riveiro ile yollarını ayıran Mısır ekibi Al-Ahly'nin, Abdullah Avcı'nın peşinde olduğu belirtildi. Kooora'nın geçtiği habere göre Avcı, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda. Abdullah Avcı'nın yanı sıra Rui Vitoria ve Ramon Diaz'ın da Al-Ahly'nin diğer teknik direktör adayları olduğu belirtildi.