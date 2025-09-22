SPOR

Abdullah Avcı'nın yeni adresi açıklanıyor! 23 yıllık teknik adamlık hayatında bir ilki yaşayabilir...

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni adresi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Avcı’ya Mısır’dan sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Burak Kavuncu

Geçtiğimiz dönemlerde Süper Lig’de Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımları çalıştıran Abdullah Avcı’ya Mısır takımlarından Al-Ahly'nin talip olduğu iddia edildi. Avcı eğer Mısır ekibiyle anlaşırsa, 23 yıllık kariyerinde bir ilki yaşayacak.

3 ADAYDAN BİRİ!

Jose Riveiro ile yollarını ayıran Mısır ekibi Al-Ahly'nin, Abdullah Avcı'nın peşinde olduğu belirtildi. Kooora'nın geçtiği habere göre Avcı, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda. Abdullah Avcı'nın yanı sıra Rui Vitoria ve Ramon Diaz'ın da Al-Ahly'nin diğer teknik direktör adayları olduğu belirtildi.

