Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı! Yorumlar gecikmedi

İbo Show ile tanınan ve bir döneme damga vuran Asena sahneleri bırakmıştı. 2017 yılında evlendiği iş insanı Hasan Dere ile yollarını ayıran Asena'nın bu arayı vermesinin sebebinin evliliği oldu iddiaları vardı.

Evlilik sürecinde sahneleri bırakan ve ülkeyi terk ederek Almanya’da yaşamını sürdüren Asena’nın, sahnelere geri dönme isteğinin eşinin ve ailesinin sıcak bakmaması nedeniyle ertelendiği öne sürülmüştü.

Boşanmanın ardından Asena, hızlıca sahneye geri döndü.

Son olarak oryantal Asena'nın kadınlar matinesinde dans ettiği anlar sosyal medyada dikkat çekti. Garip hareketleriyle adından söz ettiren Asena'ya gelen yorumlar ise şöyleydi: