Abdullah Avcı'nın yeni adresi Trabzonspor oluyor!

Tamer Tuna ile yollarını ayıran FT Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da onay vermesinin ardından İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı zirvede Abdullah Avcı'yla anlaşma çerçevesinde bütün detaylar masaya yatırıldı. Yapılacak olan sözleşmenin süresi, yönetimin kendisinden beklentisi görüşüldü.
Ayrıca takımdaki oyuncu yapısı, teknik ekibin yapılanması, tesislerdeki çalışma alanlarında uyulması gereken kurallar da dahil olmak üzere bütün detaylar 57 yaşındaki hocayla konuşuldu. Henüz el sıkışamayan tarafların bugün tekrar bir araya gelerek tüm konuları masaya yatırması ve anlaşmaya resmiyet kazandırması bekleniyor.
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