Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı" ifadesi kullanıldı.
Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı ???? pic.twitter.com/9NXY12trV3— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 1, 2019
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