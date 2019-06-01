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Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın getirildiğini açıkladı. Paylaşılan videoda "Hoş geldin Abdullah Avcı" ifadesi kullanıldı.

Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı" ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş abdullah avcı

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