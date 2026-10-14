İspanyol basınından Galatasaraylı Lemina'ya olay gönderme! "Bu geceden sonra..."

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın Lamine Yamal hakkında geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatarak Gabonlu futbolcuya göndermede bulundu.

BARCELONA'DAN GALATASARAY'A 4 GOL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan mücadelede Galatasaray'ın tek golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona ise Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 6'ya yükseltirken Galatasaray haftayı puansız kapattı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı rakiplerinden biri olan Barcelona karşısında bir kez daha sahadan yenilgiyle ayrıldı.

MARCA'DAN LEMINA'YA LAMINE YAMAL GÖNDERMESİ

Karşılaşmanın ardından İspanyol gazetesi Marca, Mario Lemina'nın daha önce Lamine Yamal hakkında söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.

Gabonlu futbolcunun geçen yıl genç yıldızla ilgili kullandığı “Lamine Yamal da kim?” ifadesini hatırlatan İspanyol basını, Barcelona maçının ardından Lemina'ya göndermede bulundu. Marca'nın yaklaşımı, yıldız futbolcunun Yamal hakkındaki eski sözlerinin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Marca: "Bu geceden sonra Lemina, Lamine Yamal’ın kim olduğunu öğrenmiştir."

MAÇ İÇERİSİNDE DE GERİLDİLER

Galatasaray - Barcelona mücadelesinde sarı-kırmızılı orta saha Mario Lemina ile konuk ekibin genç yıldızı Lamine Yamal arasında saha içerisinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Kaçan golün hırsıyla Lemina'nın eline vuran Yamal ile Gabonlu oyuncu arasında bir anda tansiyon yükseldi. Olay, hakemin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

BARCELONA 10'DA 10 YAPTI

Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle Barcelona, bu sezon çıktığı 10 maçın tamamını kazanmış oldu. İspanyol temsilcisi, hücumdaki etkili performansını Galatasaray deplasmanında da sürdürerek galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

Sarı-kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi'nde puan arayışını sürdürürken, Barcelona karşısındaki farklı mağlubiyetin ardından gözünü organizasyondaki sonraki maçlarına çevirdi.