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Joao Cancelo Galatasaray tribünlerini ayağa kaldırdı! Sevinci taraftarı çıldırttı

Temsilcimiz Galatasaray evinde ilk yarının sonlarında yediği golle devreye 1-1 girdi. Barcelona'da golü atan Cancelo ile tribünler arasında gerginlik oluştu.

Joao Cancelo Galatasaray tribünlerini ayağa kaldırdı! Sevinci taraftarı çıldırttı
Burak Kavuncu
Joao Cancelo

Joao Cancelo

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Joao Cancelo'nun Galatasaray karşısında skoru 1-1'e getiren golü, tribünlerde büyük tepkiye yol açtı.

Galatasaray'ın karşılaşmada üstünlüğünü kaybetmesine neden olan Joao Cancelo'nun beraberlik golü, tribünlerde tansiyonu bir anda yükseltti. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından taraftarların tepkisi büyürken, Cancelo'nun gol sevinci gündem oldu.

CANCELO'NUN GOLÜ SONRASI TRİBÜNLER KARIŞTI

Joao Cancelo Galatasaray tribünlerini ayağa kaldırdı! Sevinci taraftarı çıldırttı 1

Joao Cancelo, attığı golle skoru 1-1'e getirirken RAMS Park'ta tansiyon yükseldi. Beraberlik golünün ardından tribünlerde tepkiler artarken, yaşananlar karşılaşmanın en çok konuşulan anları arasına girdi.

ICARDI'NİN GOL SEVİNCİNİ YAPTI! TEPKİ ÇEKTİ

Joao Cancelo Galatasaray tribünlerini ayağa kaldırdı! Sevinci taraftarı çıldırttı 2

Karşılaşmada Cancelo'nun gol sevinci, Mauro Icardi'nin gol sevinci ile benzer bir hal alınca taraftarların tepkisine neden oldu. Tribünlerden yükselen yuhalama sesleri dikkat çekerken, İspanyol futbolcunun sevinci sosyal medyada da gündem olabilecek anlar arasında yer aldı.

JOAO CANCELO SON 3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Joao Cancelo Galatasaray tribünlerini ayağa kaldırdı! Sevinci taraftarı çıldırttı 3

Joao Cancelo, milli takım maçları da dahil olmak üzere çıktığı son üç karşılaşmada üç gol kaydetti. Portekizli futbolcu, Galatasaray karşısında attığı beraberlik golüyle de dikkatleri üzerine çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi barcelona galatasaray
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