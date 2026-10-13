Joao Cancelo Galatasaray tribünlerini ayağa kaldırdı! Sevinci taraftarı çıldırttı

Joao Cancelo'nun Galatasaray karşısında skoru 1-1'e getiren golü, tribünlerde büyük tepkiye yol açtı.

Galatasaray'ın karşılaşmada üstünlüğünü kaybetmesine neden olan Joao Cancelo'nun beraberlik golü, tribünlerde tansiyonu bir anda yükseltti. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından taraftarların tepkisi büyürken, Cancelo'nun gol sevinci gündem oldu.

CANCELO'NUN GOLÜ SONRASI TRİBÜNLER KARIŞTI

Joao Cancelo, attığı golle skoru 1-1'e getirirken RAMS Park'ta tansiyon yükseldi. Beraberlik golünün ardından tribünlerde tepkiler artarken, yaşananlar karşılaşmanın en çok konuşulan anları arasına girdi.

ICARDI'NİN GOL SEVİNCİNİ YAPTI! TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmada Cancelo'nun gol sevinci, Mauro Icardi'nin gol sevinci ile benzer bir hal alınca taraftarların tepkisine neden oldu. Tribünlerden yükselen yuhalama sesleri dikkat çekerken, İspanyol futbolcunun sevinci sosyal medyada da gündem olabilecek anlar arasında yer aldı.

JOAO CANCELO SON 3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Joao Cancelo, milli takım maçları da dahil olmak üzere çıktığı son üç karşılaşmada üç gol kaydetti. Portekizli futbolcu, Galatasaray karşısında attığı beraberlik golüyle de dikkatleri üzerine çekti.