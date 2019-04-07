Abdullah Avcı: Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasın basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin organizasyonu olan, takım savunmasını iyi yapan ve en dar alanda oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, “Bugün bir oyun planlamıştık. Özellikle rakibin direk oyunları vardı. Oyun kafa kafaya gittiğinde direkt oyunları çok kullanıyorlardı. Ama geriye düştüklerinde topa sahip olabilen bir takımdı. Bazen set oyunda, bazen geçişli rakip arkasına yapılan koşular vardı. Biz antrenmanda bunları çalışmıştık. Gole kadar yüzde 74 ile topa sahip olduk. Oyuna genişlik vermemiz lazımdı. Bu zamana kadar oynadığımız maçlardaki en çok genişliği verdik. Erken final pası yapmamak rakibi topun peşinde koşturmak ve 2-3 kere çevirdiğin zaman bir hamle şansı daha azalıyordu. Bazen erken final pası yaptık. Ama ilk yarı itibariyle pozisyonlarımız var. Savunma güvenliğini çok iyi aldık. İkili önde kalıp düşürdükten sonra 3+2 ile kalmak bizim için son derece önemliydi. İkinci yarı itibariyle ısrarla gene iyi bir organizasyon ve topa sahip olma opsiyonları iyi kullanma gibi başlıklar vardı. Golden sonra çalıştığımız organizasyonlarda çalıştığından gol atmak önemlidir. İkinci golü böyle almak mutlu ediyor. 80’den sonra futbolun her anını doğru oynaman lazım. Rakibe bu anlamda 2 tane şut pozisyonu verdik. Visca en yüksek şiddetle koşu yapan oyuncusu gene katkı sağladı. Takımım oyuna 80 dakika çok sadık kaldı ama son bölümde rakibe biraz uzak kaldık gene gol yemeden net bir skor alarak böyle bir akşamda iyi bir takıma karşı endişe kaygının stresin olacağını düşünsek de pas organizasyonları son ana kadar sahada kaldı. Oyuncularımı tebrik ediyorum rakibe de sonraki haftalarda başarılar diliyorum” dedi.

"MORALİ İYİ OLAN TAKIM BİZİZ" Takımın durumu hakkında sorulan soruya cevap veren Avcı, “En iyi oynayan biziz, en avantajlı olan biziz. Morali son derece iyi olan takım biziz. Ceplerimiz dolu. 7 hafta 6 puan önemli bir avantaj. Benim için önümüzdeki hafta Türkiye’nin gündemini renklendiren bir müsabaka olacak ama cumartesi maçı önemli. Ligin seviyesi yüksek ve son zamanlarda şampiyonlar liginde oynayan takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe-Galatasaray maçını bilmiyorum ama önümüzdeki hafta sonu Türkiye liginin en güzel hafta sonu olacak. Güzel oyunların olduğu, kaotik ve kargaşanın olmadığı, seyir zevki yüksek bir hafta sonu olur diye düşünüyorum” diye belirtti. "TÜRK FUTBOLUNA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ" Başakşehir ile ilk başladıkları döneme değinen Abdullah Avcı, “Başladığımızda bu dışardan göründüğü gibi kolay bir süreç değil. Bu oyun 5. senede belki 5. oyun. Oyuncu kalitesiyle santim santim işlenen bir oyun. Bunun içinde tekrarlar vardı. Kendimle ilgili şu an itibariyle mayısın 23’ünde bitecek müsabakalarda Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz. Oyun kalitesinde sadece buradan değil yurt dışından da olumlu tepkiler alıyoruz. Belki bununla ilgili bütün ekip sağlıklı çalışıyor. Uluslararası seviyeyi yakalamaya çalışıyoruz ama kolay değil. Umarım oyun kalitesi örnek olan ve bununla ilgili sonucu olan bir kulüp oluruz” ifadelerini kullandı.