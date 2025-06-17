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Abdullah Avcı, yeşil sahalara geri dönüyor! Yeni adresi büyük olasılıkla belli...

Son olarak Trabzonspor'da çalışan ve sonrasında herhangi bir yerde görev almayan Abdullah Avcı'ya yurt dışından iki takımın talip olduğu öğrenildi. Yeni sezonda yeşil sahaya inmek isteyen Abdullah Avcı, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Abdullah Avcı, yeşil sahalara geri dönüyor! Yeni adresi büyük olasılıkla belli...
Emre Şen

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

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Yeni sezonda çok özlediği futbola geri dönmek isteyen Abdullah Avcı, projesini beğendiği bir takıma imza atmak için görüşmelere başladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

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Suudi Arabistan ekiplerinin yakın markajında olduğu iddia edilen Abdullah Avcı'nın son ihtimal olarak Suudi Arabistan'ı düşündüğü öğrenildi

AZERBAYCAN'DAN SICAK TEMAS

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Abdullah Avcı için ayrıca Azerbaycan'dan Neftçi takımının da ilgisi olduğu aktarılırken, Abdullah Avcı'nın tercihinin Neftçi Bakü'den yana olduğu iddia edildi.

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Abdullah Avcı Spor Haberleri
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