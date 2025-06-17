Abdullah Avcı, yeşil sahalara geri dönüyor! Yeni adresi büyük olasılıkla belli...

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Yeni sezonda çok özlediği futbola geri dönmek isteyen Abdullah Avcı, projesini beğendiği bir takıma imza atmak için görüşmelere başladı.
Suudi Arabistan ekiplerinin yakın markajında olduğu iddia edilen Abdullah Avcı'nın son ihtimal olarak Suudi Arabistan'ı düşündüğü öğrenildi
Abdullah Avcı için ayrıca Azerbaycan'dan Neftçi takımının da ilgisi olduğu aktarılırken, Abdullah Avcı'nın tercihinin Neftçi Bakü'den yana olduğu iddia edildi.
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