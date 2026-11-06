Emre Belözoğlu imzayı attı! Okan Buruk sözleri: "Öz kardeşim de olsa..."

Emre Belözoğlu , Fenerbahçe'ye resmen imzayı attı. Genç teknik direktör takımın kalitesine vurgu yaptı.
Belözoğlu, “Burada olmak. Benim için yabancı olan bir heyecan değil. Yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum. Beklentilerin farkındayım. Her dakikayı kıymet ve şeref bilerek hareket ettim. Bundan sonra da 5 sene önceki Emre değilim, kendini geliştirmiş bir Emre olarak elimizden geleni yapmaya geldik. Başkanımıza teşekkür ediyorum, Kasımpaşa'ya yaptıkları kolaylık adına teşekkür ederim. ” ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu: "Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım."
"Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak."
"Birkaç gün önce Fenerbahçe, tüm camiayı umutlandıran görkemli bir galibiyet elde etti. Siz de o gün Samandıra'ya gittiniz. Saha içine bir etkiniz oldu mu, futbolcularla görüştünüz mü?"
"Dirk Kuyt teknik heyet içinde olacak mı? Ekipte kimler olacak?"
"Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sporculuk kariyerim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bir şerefti, yaşadığımız süreçler ayrı bir şerefti. Camiamızın, taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam."
"Fenerbahçe'de 99. teknik direktörsünüz. Kendinizi 4-5 yıl Fenerbahçe'de görebiliyor musunuz?"
"Fenerbahçe'deki en büyük eksik nedir? 6 Kasım'da imza atmanızla ilgili duygularınızı paylaşır mısınız?"
"Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ile oynayacaksınız. Tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik adam birbirine rakip olacak."
"Nasıl bir futbol oynatacaksınız? İsmail Kartal döneminden farklı bir futbol oynatacak mısınız? Fenerbahe, şu anda bir hedeften sapmadı Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi için bakış açınız nedir?"
"Benim için hızlı bir giriş oldu. Kasımpaşa'yı Gaziantep'e hazırlarken böyle bir süreç var. 1 günümüz dahi olsa hazırlanacak bir ekibimiz var. Fenerbahçe, birçok dizilimi oynayabilecek, rakibe karşı olarak da hazırlanır. Çarşamba gecesi bir referanstır. Özellikle kendi ligimizde biraz daha cüretkar olacağız. Geçmişteki oyunlara bakınca bekleri gönderme var, merkez orta sahaların stoperlerin etrafında konumlanmaları var. Oyuncuları birbiriyle iyi eşleştiği pozisyonlara yerleştirip, yine önde yine kendi baskısını hissettiren, topa sahip olan bir takım inşa etmek istiyorum."
"Fenerbahçe'de herhangi bir görev almak, teknik direktörlük koltuğu biraz popüler olsa da her görev çok zordur. Başkan olmak, yönetici olmak, çalışan olmak çok zor. Burası tutkuyla bağlanmanız gereken bir camia. Geçmişte 10 haftalık dönemde geldiğimde kendi bilgimce, tecrübesiz bir teknik adam olarak çok farklı bir senaryo vardı. 10 maçta 7 galibiyet aldık ama rakibe, planlara hakim geldiğimiz noktada puan farklarında bağımsız her maçı kazanabilecek bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bu güveni sağlamak için zamanı kıymetlendirip kazanarak yola devam etmeliyiz. Tüm camiamızın bilmesini isterim ki buradan ayrılırken verdiğim sözün farkındayım, onları üzdüğümün farkında olarak birlikte birçok kupa kazanmak için elimizden geldiğince çalışacağız."
"9 puanlık fark ile ilgili neler söylemek istersin?"
Emre Belözoğlu: "Bu bir süreç. Her anına inanmak lazım. Fenerbahçe her daim, hele sezonun bu döneminde şampiyonluğa talip olduğunu söylemek zorunda. Biz de beklentilerin farkındayız. Ben buraya evet Fenerbahçe'yi çok seviyorum, bu camianın içinde olmak şeref, ben oyuncu grubuna çok inandığım için de buraya geldim. Bu camiayı birleştirecek, son dönemde oluşan ayrılıkları, herkesi üzen süreci, dışarıdan 5 senedir ayrışma olduğunu görüyorum, bunu da birleştirecek oyunu oynatmak, kupaları kazanacak oyunu oynatmak, her kupaya talip olarak camiaya layık bir oyun oynatmak en büyük arzum."
"Okan Buruk ile olan pozitif ilişkiniz Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız etmekte. Fenerbahçe taraftarlarını rahatlatmak için bu konuda bir şeyler söyler misiniz?"
Emre Belözoğlu: "Geçmişten gelen arkadaşlıklar, dostluklar saygı duymamız gereken bir durum. Ben ilişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Eşiniz dahi olsa mesafe olmalıdır, ben mesafeyi korumuşumdur. Fenerbahçe mevzu olduğunda ben buraya transfer olurken bu işin mahremiyetini düşündüğumden eşimle bile paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem. Fenerbahçe çok değerli ve çok önemli. Bu koltuğun bilincindeyiz. Çocukların mutlu olması için her şeyi Fenerbahçelilik'e yakışır şekilde yapacağız. Hiçbir zaman insanları kırarak, dökerek, Fenerbahçeliliğe yakışmayacak şekilde yapmam. Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte, oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim."
"Sene sonunda neyi görürse insanlar, taraftarlar, yönetim 'Emre Belözoğlu başarılıdır' demeli?"
Emre Belözoğlu: "En basiti kupalar. Kupalar değerli ve önemli. Oynattığımız oyun beklentileri karşılayacaktır. En yakın sürede olacaktır. Bu genlerin ne istediğini biliyorum, ben de sahanın içinden geliyorum. Yönetim bize teveccüh gösterdi ama ben oyunculara çok inanıyorum. İşin sonuna kadar şampiyonluğu kovalamalıyız. Bunu oynatırken insanlara umut ışığı doğurmak gerek. Bunun bilincinde geldim. İddialıyız. Çünkü Fenerbahçe'de bu koltukta oturmak iddia gerektiriyor. Risk alacağız. Hayatta risk almamak en büyük risktir."
"Kalbimdeki en büyük yerdeyim. Fenerbahçe için her şeye değer. YEter ki Fenerbahçe için iyi olsun. Bunun sebebi, vesilesi olanlardan biri olalım. Bundan daha büyük bir şeref yok!"
"Teklif size ne zaman geldi? Derbiden sonra böyle bir süreç yaşanacağı aklınıza geldi mi?"
Emre Belözoğlu: "Benim için zirve burasıdır! Anadolu'da, yaşadığım her yerde yaşadığım her şeyi tecrübe olarak gördüm, hazırlandığımız yer burasıydı. Geldiğinde hazır olmak lazım. Onun bir sınırı var. Bize güvenenler çok, bize inanmayanların da güvenmeyenlerin de olduğunu anlamam gerekiyor. Bunu tersine çevirmek yapacağımız işle olacak. İlk görüşmem, salı günü oldu. Kasımpaşa Kulübü ile görüştük. Daha sonra iletişim oldu. Kasımpaşa izin verdikten sonra yönetici büyüklerimizle, Önder Ağabey ile buluştuk, Fatih Bey, Yusuf Bey, değerli yöneticilerimiz vardı. Bir karara vardık. Başkanımızla görüştük. Mutabakata vardık. Birbirimizi inandırdık."
TFF ve MHK ile mücadele eden bir Emre Belözoğlu görecek miyiz, yoksa yönetime bırakacak mıyız?"
Emre Belözoğlu: "5 sene önceki Emre değilim ama değişmeyen şeyler var. Fenerbahçe için herkesle, düşünmeden, TFF dahil olmak üzere, MHK dahil olmak üzere, sınırlar içinde Fenerbahçe'nin haklarını korurum. Fenerbahçe hakkı olmayan bir şeyi istemez. Bu koltuğa layık davranmak zorundayız. Ne olursa olsun herkesle Fenerbahçe'nin menfaati için mücadele edeceğiz."
"Bir teknik adamın 4 kere gidip gelmesi, yönetenlerin teveccühüdür, gelen hoca da hak ettiği için gelmiştir. Fenerbahçe'nin beklentisini herkes elinden geldiğince karşılamaya çalıştım. 5 sene önce gittiğimde daha az yoğunluk vardı. Taraftarın beklentisi her zaman vardır. 1 sene bile olmasa beklenti vardır ama bu yük arttı. Bu manipüle edilebiliyor. Akil ve gerçekten gönülden, samimi Fenerbahçeliler, bizler gibi herkes ama bazları daha manipüle edilebiliyor. Bu sürece bağlayarak bunu söyleyebilirim. 12 sene uzun bir süre. Taraftarımızın beklentisi her gün daha da artıyor. Onları anlayışıyla karşılıyorum. Geçmişte teknik direktörlük yaptığım dönemde bana karşı olan tepkilerin bile bu sabırsızlıkla alakalı olduğunu ya da benden sporculuk geçmişime binaen gösterdiğim duruşa bağlı olduğunu anlıyordum Fenerbahçeli Emre olarak. Bir ve bütünlüğü sağladığımızda, Fenerbahçe'nin karşısında hiç kimse duramaz. İnşallah bunu başaracak güce inansın herkes. İmzamla birlikte buna talibiz."
"Fenerbahçe beni 39 yaşımda transfer etti, ben 40 yaşımda hizmet ettim. Benim için futbolcunun yaşı yok. Fenerbahçe için kriter tutku ve kalitedir. Güncel futbol daha dinamik, daha atlet oyuncularla oynanıyor. Mevki gözetmeksizin daha dinamik oyuncular kullanılıyor. Bundan bağımsız Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna inanarak geldim. Birbirimizi tanıdıkça, takımı tanıdıkça değerlendirmelerimiz olacaktır ama ben takıma inanıyorum. Pazar günü çok değerli bir maç var. Buna hazırlanıyoruz."
"Yarım kalan hikaye, herkesin fazla dilinde. Bizim için Fenerbahçe bir hikaye olmadı. Hayatın tamamen gerçeği oldu. Ben Fenerbahçe'yi çok sahiplendim. Benim için zor karardı Fenerbahçe'ye gelmek, 27 yaşımdaydım, Aziz Başkan bana inandırdı. Ben Fenerbahçe'de olduğum için şeref duydum. Hangi görev uygun görüldüyse elimden geldiğince onu yaptım. Ben Başakşehir ile teknik direktör olarak bir kere 4'üncü, bir kere 5'inci oldum. Başakşehir yönetiminin beni gönderdiği hafta 3. senemde 3. haftaydı. 1 sene önce Konferans Ligi'nde son 16 play-off oynamıştım, Türkiye Kupası finali yapmıştım, ligi 5'inci bitirmiştim. İnsanlar bunları karıştırabiliyor. Antalyaspor'a gittim, Ankaragücü'ne gittim. Ankaragücü ne yazık ki tarihinde hiç yaşamadığı kadar büyük bir skandalla, ne yazık ki hakemle alakalı malum durum yaşandıktan sonra, kulüp büyük bir sıkıntı yaşadı maddi ve manevi olarak. Ben son dakikaya kadar Ankaragücü'nü bırakmadım. İletişimciler geçmişe gitme diyor ama hepsi bir tecrübe oldu. Antalyaspor'a devre arasında gittim. 11-12 ay maaş almamış oyuncularla 5 hafta kala ligde kaldık. Ben kendi kurduğum takımla 6. hafta 10 puanla girdiğimde Antalyaspor taraftarı mutlu değildi, ben bıraktım. Kasımpaşa geçen sene bana teklif yaptığında ben Avrupa'dan bir takımla anlaşmıştım. Fakat, Kasımpaşa'yı değerlendirmek istedim. Ligde tuttuk, bu sene böyle bir başlangıç yaptım. Sizin baktığınız taraf ile benim baktığım taraf birleşmeyebilir. Şu an zirveye geldim. Geçmişimi bıraktım. Bugün yepyeni bir sayfayla Fenerbahçe'nin menfaatleri için mücadele etmeye, taraftarın beklediği oyunu oynatmaya geldim."
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