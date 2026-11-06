Milli takıma çağrılmamıştı! Yıldız isimden anında paylaşım geldi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde açıklanan aday kadroda Fenerbahçeli Mert Müldür'e yer verilmedi. 26 kişilik listede bulunmayan milli futbolcudan dikkat çeken bir Instagram paylaşımı geldi.

MERT MÜLDÜR'DEN PAYLAŞIM

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için belirlenen kadrosu futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, teknik heyetin açıkladığı 26 kişilik aday kadroya dahil edilmedi.

Kadroda kendisine yer bulamayan tecrübeli savunma oyuncusu, gelişmelerin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Mert Müldür'ün paylaşımı dikkat çekti.

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