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Milli takıma çağrılmamıştı! Yıldız isimden anında paylaşım geldi

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda Fenerbahçeli Mert Müldür'e yer verilmedi. Kadro dışında kalan milli futbolcudan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli takıma çağrılmamıştı! Yıldız isimden anında paylaşım geldi
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde açıklanan aday kadroda Fenerbahçeli Mert Müldür'e yer verilmedi. 26 kişilik listede bulunmayan milli futbolcudan dikkat çeken bir Instagram paylaşımı geldi.

MERT MÜLDÜR'DEN PAYLAŞIM

Milli takıma çağrılmamıştı! Yıldız isimden anında paylaşım geldi 1

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için belirlenen kadrosu futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, teknik heyetin açıkladığı 26 kişilik aday kadroya dahil edilmedi.

Kadroda kendisine yer bulamayan tecrübeli savunma oyuncusu, gelişmelerin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Mert Müldür'ün paylaşımı dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Milli takıma çağrılmamıştı! Yıldız isimden anında paylaşım geldi 2

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Sergen Yalçın Mert Müldür son dakika milli takım
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